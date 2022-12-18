Kocaeli'de 171 şişe 'sahte içki' ele geçirildi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 171 şişe sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
18.12.2022 - 07:23 | | DARICA (Kocaeli), (DHA)-
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde düzenlediği operasyonda 171 şişe sahte içki, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 110 adet mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' nedeniyle adli işlem uygulandı.