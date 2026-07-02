GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKarabük'te otomobil, TIR'a arkadan çarptı 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Karabük'te otomobil, TIR'a arkadan çarptı 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı

Karabük'te otomobil, TIR'a arkadan çarptı 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı

02.07.2026 - 19:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Murat ÖZELCİ/ESKİPAZAR (Karabük), (DHA)

Karabük'te otomobil, TIR'a arkadan çarptı 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Yakup Yamak (46) hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli Rampası mevkisinde meydana geldi. M.Y. idaresindeki 34 NDK 064 plakalı otomobil, M.A. yönetimindeki 59 AIP 159 plakalı TIR’a çarptı.

İLGİLİ HABER

Bartın'da işçi servisi ile iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Bartın'da işçi servisi ile iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Yakup Yamak, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.Y. ile yolcular H.G.Y. (12), E.S.Y. (7), İ.Y. (5), A.R.O. (4), A.O. (7), S.A.O. (9) ve E.O. yaralandı.

İLGİLİ HABER

Orman yangınlarına karşı kritik önlem! Yol 2 bin kilometreye çıkıyor
Orman yangınlarına karşı kritik önlem! Yol 2 bin kilometreye çıkıyor

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralanan 6'sı çocuk 8 kişinin tedavisi sürerken, Yakup Yamak’ın cansız bedeni aynı hastanenin morguna kondu.

İLGİLİ HABER

Edirne'de örtülü seracılığa dev destek: Çapa makineleri üreticiyle buluştu
Edirne'de örtülü seracılığa dev destek: Çapa makineleri üreticiyle buluştu

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel Haberler

Düzce'de yaramaz çocukların evcilik oyunu yürekleri ağza getirdi: Az kalsın ev yanıyordu
#Gündem

Düzce'de yaramaz çocukların evcilik oyunu yürekleri ağza getirdi: Az kalsın ev yanıyordu

Karabük'te otomobil, TIR'a arkadan çarptı 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı
#Gündem

Karabük'te otomobil, TIR'a arkadan çarptı 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı

Bartın'da işçi servisi ile iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
#Gündem

Bartın'da işçi servisi ile iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı