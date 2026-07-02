Edirne'de örtülü seracılığa dev destek: Çapa makineleri üreticiyle buluştu

4

Adında olduğu gibi "Birlikte üretelim, birlikte tüketelim." Sadece tüketmek değil görevimiz, aynı zamanda üretmek. Bu anlamda biz kalkınma ajansı olarak sanayiden teknolojiye, tarım turizmden kültüre kadar birçok alanda destekler veriyoruz" dedi. Edirne'nin, hem Balkanlar coğrafyası için, hem İstanbul, hem Tekirdağ ve Kırklareli için önemli bir üretim merkezi olabileceğini vurgulayan Şahin, yapılan desteklerle sadece 1 buçuk yıl içerisinde sera alanının yaklaşık 2 katına çıkarıldığını söyledi.