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Edirne'deki otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayılıyor

15.08.2026 - 21:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: EDİRNE (İHA)

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Edirne'nin Meriç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için bölgeye ekipler sevk edildi.

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Meriç ilçesine bağlı Kadınlınorma köyü civarında otluk alanda çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine bölgedeki çalışmalar yoğunlaştırılırken, yangına müdahalenin güçlendirilmesi amacıyla acilen su tankeri ve itfaiye araçlarına ihtiyaç olduğu bildirildi.

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Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürerken, bölgedeki vatandaşların dikkatli olmaları ve yangın alanına yaklaşmamaları istendi.

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Yetkililerin, ihtiyaç duyulan araç ve ekipmanların bölgeye sevk edilmesi için çalışma yürüttüğü öğrenildi.

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