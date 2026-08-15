Edirne'deki otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayılıyor

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Meriç ilçesine bağlı Kadınlınorma köyü civarında otluk alanda çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine bölgedeki çalışmalar yoğunlaştırılırken, yangına müdahalenin güçlendirilmesi amacıyla acilen su tankeri ve itfaiye araçlarına ihtiyaç olduğu bildirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürerken, bölgedeki vatandaşların dikkatli olmaları ve yangın alanına yaklaşmamaları istendi.

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Yetkililerin, ihtiyaç duyulan araç ve ekipmanların bölgeye sevk edilmesi için çalışma yürüttüğü öğrenildi.