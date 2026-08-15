1972 yılında başladığı mesleğinde 'Yörük Kültürü'nü iğne iplikle yaşatıyor

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Faruk Coşgun'un mesleğini farklı kılan en önemli özelliklerinden biri ise yöresel kıyafetlere verdiği önem. Yörük kültürünün önemli parçaları arasında yer alan kıyafetleri günümüzde de yaşatmaya devam eden Coşgun, özellikle Aydın efeleri tarafından kullanılan pantolon, cepken, yelek ve köşeli şapka gibi geleneksel kıyafetleri kendi elleriyle dikiyor. Son yıllarda bölgedeki Yörük şenliklerinin sayısının artmasının yöresel kıyafetlere olan ilgiyi de artırdığını belirten Coşgun, özellikle şenlikler ve kültürel etkinlikler öncesinde yoğun talep aldığını ifade ediyor.