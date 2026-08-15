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Tunceli'de iki aile arasında silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

15.08.2026 - 21:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TUNCELİ (İHA)

Tunceli'de iki aile arasında silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Çemişgezek'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

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Olay, Çemişgezek ilçesine bağlı Güneybaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılmasının ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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