Çorlu'da oluşan ilginç manzara görenleri şaşkına çevirdi: Direkler, ağaçlar ve tarlalar leyleklerle doldu
15.08.2026 - 21:37Güncellenme Tarihi:
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi girişinde görenleri şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. Yol boyunca uzanan aydınlatma direklerinin yanı sıra çevredeki yapıların üzerinde, ağaçlarda ve tarlalarda çok sayıda leylek konakladı.
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Özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan manzarada leyleklerin aydınlatma direklerinin kollarına adeta sıra sıra dizildiği görüldü.
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Yol kenarındaki ağaçlar ve çevredeki yapılarda da çok sayıda leyleğin bulunması dikkat çekti.
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Çorlu girişindeki yol, yüzlerce metre boyunca devam eden aydınlatma direkleri ve bu direklerin üzerinde konaklayan leyleklerle ilginç bir görüntü oluşturdu.
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Sürü halindeki leylekler, bölgeden geçen sürücülerin de dikkatini çekti.
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