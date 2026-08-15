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GündemÇorlu'da oluşan ilginç manzara görenleri şaşkına çevirdi: Direkler, ağaçlar ve tarlalar leyleklerle doldu
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Çorlu'da oluşan ilginç manzara görenleri şaşkına çevirdi: Direkler, ağaçlar ve tarlalar leyleklerle doldu

15.08.2026 - 21:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi girişinde görenleri şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. Yol boyunca uzanan aydınlatma direklerinin yanı sıra çevredeki yapıların üzerinde, ağaçlarda ve tarlalarda çok sayıda leylek konakladı.

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Özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan manzarada leyleklerin aydınlatma direklerinin kollarına adeta sıra sıra dizildiği görüldü.

2Çorlu'da oluşan ilginç manzara görenleri şaşkına çevirdi: Direkler, ağaçlar ve tarlalar leyleklerle doldu

Yol kenarındaki ağaçlar ve çevredeki yapılarda da çok sayıda leyleğin bulunması dikkat çekti.

3Çorlu'da oluşan ilginç manzara görenleri şaşkına çevirdi: Direkler, ağaçlar ve tarlalar leyleklerle doldu

Çorlu girişindeki yol, yüzlerce metre boyunca devam eden aydınlatma direkleri ve bu direklerin üzerinde konaklayan leyleklerle ilginç bir görüntü oluşturdu.

4Çorlu'da oluşan ilginç manzara görenleri şaşkına çevirdi: Direkler, ağaçlar ve tarlalar leyleklerle doldu

Sürü halindeki leylekler, bölgeden geçen sürücülerin de dikkatini çekti.

5Çorlu'da oluşan ilginç manzara görenleri şaşkına çevirdi: Direkler, ağaçlar ve tarlalar leyleklerle doldu

 

 

 

6Çorlu'da oluşan ilginç manzara görenleri şaşkına çevirdi: Direkler, ağaçlar ve tarlalar leyleklerle doldu

 

 

 

7Çorlu'da oluşan ilginç manzara görenleri şaşkına çevirdi: Direkler, ağaçlar ve tarlalar leyleklerle doldu

 

 

 