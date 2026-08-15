Marmaris'te çıkan orman yangınına hava müdahalesi başladı

Haberin Devamı

Yangın, Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkii Kabakargı Koyu'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle karadan ulaşımın zor olduğu koydaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İLGİLİ HABER İki kadının saç başa kavgası kameraya yansıdı

Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Karadan ulaşımın zor olduğu bölgedeki yangının kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için bölgeye ayrıca yangın söndürme helikopterleri de sevk edildi.

Alevlerin kontrol altına alınması için yangına, 16 helikopter, 7 uçak ile havadan, 21 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer ve 178 personel ile karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmaları sürüyor.