GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBilecik'in tescilli Pazaryeri Boncuk Fasulyesi'nde hasat sezonu başladı
HaberlerGündem Haberleri Bilecik'in tescilli Pazaryeri Boncuk Fasulyesi'nde hasat sezonu başladı

Bilecik'in tescilli Pazaryeri Boncuk Fasulyesi'nde hasat sezonu başladı

15.08.2026 - 18:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİLECİK (İHA)

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tescilli 'Pazaryeri Boncuk Fasulyesi'nde hasat sezonu başladı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Bilecik'in tescilli Pazaryeri Boncuk Fasulyesi'nde hasat sezonu başladı

2015 yılında tescillenen ve kendine özgü lezzetiyle öne çıkan Pazaryeri Boncuk Fasulyesi'nde hasat sezonu başladı. Yaklaşık bin dekar alanda üretilen fasulyede dekar başına 750 kilogram ile 1 ton arasında ürün elde edilirken, sezonluk toplam üretimin 750 ila bin ton arasında olması bekleniyor.

2Bilecik'in tescilli Pazaryeri Boncuk Fasulyesi'nde hasat sezonu başladı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de Pazaryeri Boncuğu'nun hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Tarlada üreticilerle sohbet eden Vali Sözer, hasat süreci hakkında bilgi aldı.

3Bilecik'in tescilli Pazaryeri Boncuk Fasulyesi'nde hasat sezonu başladı

Vali Sözer, "Kılçıksız yapısı, parlak dış yüzeyi ve kendine özgü lezzetiyle dikkat çeken Pazaryeri Boncuğu, ilçenin yaklaşık 810 metre rakımında, serin iklim şartlarında yetiştiriliyor.

4Bilecik'in tescilli Pazaryeri Boncuk Fasulyesi'nde hasat sezonu başladı

Ağustos ayında başlayan hasat sezonunun ekim ayının ortalarına kadar sürmesi bekleniyor. Ürünün marka değerinin artırılması ve korunması amacıyla ‘Pazaryeri Boncuk Fasulyesi (Pazaryeri Boncuğu)' için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan coğrafi işaret başvurusunun ise değerlendirme süreci devam ediyor.

5Bilecik'in tescilli Pazaryeri Boncuk Fasulyesi'nde hasat sezonu başladı

Pazaryeri Boncuğu, ilimizin tarımsal zenginliğinin önemli değerlerinden biri. Üreticimizin emeğiyle sofralara ulaşan bu özel ürünün daha geniş kitlelere tanıtılması ve marka değerinin artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm üreticilerimize bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diliyorum" dedi.