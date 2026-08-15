Bilecik'in tescilli Pazaryeri Boncuk Fasulyesi'nde hasat sezonu başladı

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Pazaryeri Boncuğu, ilimizin tarımsal zenginliğinin önemli değerlerinden biri. Üreticimizin emeğiyle sofralara ulaşan bu özel ürünün daha geniş kitlelere tanıtılması ve marka değerinin artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm üreticilerimize bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diliyorum" dedi.