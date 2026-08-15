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İki kadının saç başa kavgası kameraya yansıdı

15.08.2026 - 18:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KAYSERİ (İHA)

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde mahallede kamelyada oturan 2 kadın arasında çıkan tartışma saç başa kavgaya dönüştü. Kadınlar, çocuklarının ağlamalarına aldırış etmeden kavga etmeye devam ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, Tınaztepe Mahallesi 3050. Sokak’ta bulunan kamelyada oturan 2 kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Çevredeki komşuların müdahalesine rağmen kadınların tartışması saç başa kavgaya dönüştü.

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Birbirlerine saldıran kadınlar, yerde yuvarlanırken, çocuklarının ağlamalarına aldırış etmeden kavga etmeyi sürdürdü. Vatandaşların müdahalesiyle kavga son buldu.

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O anlar cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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