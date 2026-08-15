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Hakkari'de teknolojiye karşı sıcak direniş: Sobacılık zanaatı Yüksekova’da ayakta kalmaya çalışıyor

15.08.2026 - 18:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HAKKARİ (İHA)

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tüm teknolojik imkan ve aletlere rağmen sobacılık mesleği sürüyor.

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Yüksekova ilçesinde gelişen teknoloji, yaygınlaşan kalorifer sistemleri ve doğalgaz altyapı çalışmalarına rağmen geleneksel sobacılık zanaatı yaşatılmaya çalışılıyor.

2Hakkari'de teknolojiye karşı sıcak direniş: Sobacılık zanaatı Yüksekova’da ayakta kalmaya çalışıyor

Cengiz Topel Caddesi üzerindeki Kasaplar Sokağı'nda esnaflık yapan Mevlan Dere, modern çağın getirdiği yeniliklere ve teknolojik gelişmelere rağmen mesleğini sürdürüyor.

3Hakkari'de teknolojiye karşı sıcak direniş: Sobacılık zanaatı Yüksekova’da ayakta kalmaya çalışıyor

Tam 15 yıldır sobacılık yaptığını belirten Dere, unutulmaya yüz tutan zanaatını ilk günkü azimle devam ettirdiğini söyledi.

4Hakkari'de teknolojiye karşı sıcak direniş: Sobacılık zanaatı Yüksekova’da ayakta kalmaya çalışıyor

Yaklaşan kış mevsimi öncesinde kendi imkanlarıyla dükkanında üretime başladığını ifade eden Dere, eskiye oranla talebin düştüğünü ancak zanaatını korumak için direndiklerini kaydetti.

5Hakkari'de teknolojiye karşı sıcak direniş: Sobacılık zanaatı Yüksekova’da ayakta kalmaya çalışıyor

Bölgede doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla iş hacimlerinin daraldığını aktaran Dere, "15 senedir bu mesleği yapıyorum.

6Hakkari'de teknolojiye karşı sıcak direniş: Sobacılık zanaatı Yüksekova’da ayakta kalmaya çalışıyor

Havaların soğumaya başlamasıyla az da olsa rağbet artıyor. Eskilere göre iş yok ama biz de direniyoruz.

7Hakkari'de teknolojiye karşı sıcak direniş: Sobacılık zanaatı Yüksekova’da ayakta kalmaya çalışıyor

Kendi imkanlarımızla kışa hazırlık yapıyoruz. Kalorifer ve doğalgazın bu sene verilme ihtimaliyle işlerimiz bayağı düşüş gösterdi.

8Hakkari'de teknolojiye karşı sıcak direniş: Sobacılık zanaatı Yüksekova’da ayakta kalmaya çalışıyor

Artık birkaç yıl sonra tamamen yok olacağını düşündüğümüz bu meslekte, Allah ne nasip etmişse ekmeğimizi o şekilde kazanmaya çalışıyoruz" dedi.

9Hakkari'de teknolojiye karşı sıcak direniş: Sobacılık zanaatı Yüksekova’da ayakta kalmaya çalışıyor

Gelişen teknolojik imkanlara ve ısınma alternatiflerine rağmen üretime devam eden ilçe esnafı, kış şartlarının çetin geçtiği Yüksekova'da kadim zanaatın son temsilcileri olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.

10Hakkari'de teknolojiye karşı sıcak direniş: Sobacılık zanaatı Yüksekova’da ayakta kalmaya çalışıyor



 

11Hakkari'de teknolojiye karşı sıcak direniş: Sobacılık zanaatı Yüksekova’da ayakta kalmaya çalışıyor



 