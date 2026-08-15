Konya, Aksaray ve Ankara sınırlarında yer alan Tuz Gölü, gün batımındaki doğal güzelliğiyle etkiledi
15.08.2026 - 20:51Güncellenme Tarihi:
Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında yer alan Tuz Gölü, gün batımında ziyaretçilerine etkileyici manzaralar sunuyor.
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Gün batımı sırasında göl üzerinde oluşan renk şöleni dron ile havadan görüntülenirken, ziyaretçiler de manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.
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Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Tuz Gölü’nde ziyaretçiler tuzlu suda yürüyüş yaparken, Tuz Gölü'nün mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu ifade etti.
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