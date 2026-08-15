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Konya, Aksaray ve Ankara sınırlarında yer alan Tuz Gölü, gün batımındaki doğal güzelliğiyle etkiledi

15.08.2026 - 20:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KONYA (İHA)

Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında yer alan Tuz Gölü, gün batımında ziyaretçilerine etkileyici manzaralar sunuyor.

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Gün batımı sırasında göl üzerinde oluşan renk şöleni dron ile havadan görüntülenirken, ziyaretçiler de manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.

2Konya, Aksaray ve Ankara sınırlarında yer alan Tuz Gölü, gün batımındaki doğal güzelliğiyle etkiledi

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Tuz Gölü’nde ziyaretçiler tuzlu suda yürüyüş yaparken, Tuz Gölü'nün mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu ifade etti.

3Konya, Aksaray ve Ankara sınırlarında yer alan Tuz Gölü, gün batımındaki doğal güzelliğiyle etkiledi

 

 

 

4Konya, Aksaray ve Ankara sınırlarında yer alan Tuz Gölü, gün batımındaki doğal güzelliğiyle etkiledi

 

 

 

5Konya, Aksaray ve Ankara sınırlarında yer alan Tuz Gölü, gün batımındaki doğal güzelliğiyle etkiledi

 

 

 