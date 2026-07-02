Orman yangınlarına karşı kritik önlem! Yol 2 bin kilometreye çıkıyor

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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı Muğla ve Aydın illerinde toplam Bin 865 kilometre yangın emniyet şeridi bulunuyor. 2026 yılı yatırım programı kapsamında 157 kilometre yeni yangın emniyet yolu yapılması planlanırken, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki Bördübet, Karacasöğüt ve Datça Emecik bölgelerinde 17 kilometrelik yeni orman yolu yapımı tamamlandı.

Yangın emniyet şeritleri, muhtemel orman yangınlarında kara ekiplerinin güvenli müdahale hatları oluşturmasına ve yangının ilerlemesini durdurmasına katkı sağlıyor. Bu kapsamda her yıl yangın sezonu öncesinde yangın emniyet yollarında bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Şeritlerdeki yanıcı maddeler temizlenerek arazözler ve iş makinelerinin bölgeye hızlı ve güvenli ulaşımı için gerekli düzenlemeler yapılıyor.

Yangın emniyet yolu yapım ve bakım çalışmalarının yanı sıra yol kenarı temizlikleri ile YARDOP çalışmaları da sürdürülüyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 2026 yılında 1029 kilometre yol kenarı temizliği gerçekleştirildi.

Yerleşim alanları ile ormanlık alanlar arasında koruyucu hat oluşturmayı amaçlayan YARDOP Projesi6 kapsamında da çalışmalar devam ediyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 2026 yılı programında 100 kilometrelik YARDOP çalışması gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Yangın sezonu öncesinde yürütülen bu çalışmaların, yangınlara daha hızlı ve etkin müdahaleyi mümkün kıldığı, ormanların korunması ile can ve mal güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sunduğunu belirtildi.

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Mahallesinde gerçekleştirilen orman yangın şeridi çalışması nedeniyle muhtemel bir orman yangınında açılan şerit sayesinde yangının mahalleye sıçramasının engellendiğini belirten Marmaris Çetibeli Muhtarı Hüsamettin Yiğit, "Orman yollarının köylü için çok büyük önemi vardır. Tabii yangınların önlenmesi için önce yol lazım. Orman teşkilatından, şeritlerin temizlenmesinden, var olan yolların genişletilmesinden, tırların, tirelerin geçebilmesinden yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca en son yapılan YARDOP (Yanan Orman Alanlarının Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi) projesi orman ile mahalleyi birbirinden ayırmıştır. Mahalleden çıkacak bir tehlike ormana sıçramayacak, ormandan çıkan gelen tehlike de köye sıçramayacaktır. Yaklaşık bir yıldan beri YARDOP projesi oldu, şimdi de en son aşağıda YARDOP yolunun ana yola bağlanması için köprümüz yapılıyor. O zaman daha da rahatlayacak. Allah göstermesin kötü bir durumda köyün içinde mahalle yolu arayacağına YARDOP yolundan her türlü müdahalemiz yapılacaktır" dedi.