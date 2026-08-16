40 farklı şehirden Erzurum'a bunun için geldiler! 5 milyona satılıyor

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Bir de ildeki dernek arkadaşlarımızın, kuş besleyen arkadaşlarımız burada getirdi, kuşlarını sergiledi. Güzel bir ortam oldu. Güzel dereceler aldılar, hediyeler aldılar. İşte Türkiye geneli biz her sezon festivaller yapıyoruz. Her ilde de iki ayda bir veya bir ayda bir sergiler yapıyoruz. Türkiye geneli toplanıyoruz, sergimizi yapıyoruz. Kuşlarımız çok değerli. Özenle beslediğimiz kuşlarımızın değeri çok kıymetlidir, paha olarak biçilmez. Kuşlarımız 100 bin TL'den 5 milyon TL'ye kadar. Yani eski fiyata göre 5 trilyona kadar çıkıyor yani. Ev parasına, araba parasına satılan kuşlarımız var" ifadelerini kullandı.