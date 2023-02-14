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Kahramanmaraş'taki büyük yıkım, helikopterden görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce binanın yerle bir olduğu kent, helikopterle havadan görüntülendi. Eski mahallelerdeki 40-50 yıllık binalar yıkılırken, yeni imarlı bölgelerde yapılan yüksek katlı binaların ayakta kaldığı gözlendi.

14.02.2023 - 08:58 | | Hasan KIRMIZITAŞ- Feyat ERDEMİR- Ahmet ATMACA/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-
Kahramanmaraş'taki büyük yıkım, helikopterden görüntülendi

Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 büyük deprem aralarında Kahramanmaraş'ın da olduğu 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Binlerce binanın yerle bir olduğu kentlerde, 31 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, depremin merkez üssü Kahramanmaraş helikopterle havadan görüntülendi.

Kahramanmaraştaki büyük yıkım, helikopterden görüntülendi

Kentin eski yerleşim birimleri Hayrullah, Kayabaşı, Bahçelievler, Şazibey ve Barbaros mahallelerinde çoğunluğu 40-50 yıllık olan binalar yerle bir oldu. Yine görüntülerde, enkaz alanlarının birbirine yakın noktalar olduğu görüldü. Kentin yeni imarlı bölgelerinde yapılan yüksek katlı binaların ise ayakta kaldığı gözlendi. Öte yandan süren arama-kurtarma çalışmaları ile 12 Şubat Stadyumu'na kurulan çadır kent, havadan görüntülendi. 

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