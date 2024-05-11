Yağışlar hafta sonunu esir aldı! Meteorolojiden sel ve dolu uyarısı: Kuvvetlı yağışlar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu hafta sonu Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Antalya çevrelerinde yoğunlaşacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, olabileceğini belirterek dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Doğu kesimlerde toz taşınımı ise etkisini sürdürecek.
• 11 Mayıs 2024 - 10:00 • Son Güncelleme:
• 11 Mayıs 2024 - 10:00 • Son Güncelleme: