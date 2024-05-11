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MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

11.05.2024 - 11:50 |
MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ara, Bul, Yok Et! Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarına azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.

 

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