Deprem felaketinde 8. gün! Son durum açıklandı

AFAD, 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Aynı gün Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi. Deprem, 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildi. Depremin hissedildiği illerde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İşte depremin 8. gününde dakika dakika yaşananlar...

08.35 Depremde zarar gören Hatay Havalimanı pistinin, onarılmasının ardından depremin yaşandığı günden bu yana Hatay’dan İstanbul Havalimanı’na ilk tahliye uçuşu gerçekleşti. Gece saatlerinde Hatay'dan havalanan AFAD gönüllülerini ve depremzedeleri taşıyan TK6946 sefer sayılı Boeing tipi yolcu uçağının İstanbul Havalimanı'na inmesiyle depremzedeler tahliye edildi.

07.16 Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan bir binanın enkazında kalan 40 yaşındaki Sibel Kaya, depremin 170. saatinde yaralı olarak kurtarıldı.

04.50 Hatay'da bir kişi 167 saat sonra enkazdan yürüyerek çıktı.

03.17 Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir mucize daha gerçekleştirildi. Yıkılan binanın enkazında saatlerce sürdürülen çalışma ile 166'ın saatte Erengül Önder (60) sağ olarak çıkarıldı.

00.59 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yaklaşık 300 bine yakın bir çalışan var ve herkes büyük bir seferlik halinde.

00.45 Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında sağlık alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

00.27 Adıyaman'da 44 yaşındaki Naime Şakar enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

00.10 Hatay'da, yıkılan apartmanın enkazı altında kalan 7 yaşındaki Mustafa, depremden 163 saat sonra sağ kurtarıldı. Mustafa’yı kurtaran ekipler büyük sevinç yaşadı.