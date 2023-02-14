Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedeler için atılacak yeni adımları açıkladı: Devletimiz canla başla mücadele etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında bir araya gelen Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana gündem maddesi deprem felaketi olan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Artçı sarsıntıların sayısı 3 bin 170'i bulan depremler, 13 milyon insanımızın yaşadığı illerimizde ağır yıkımlara yol açtı. Depremin yıkım etkisi 500 kilometrelik alana yayıldı. Bu depremler en güçlü atom bombalarının yüzlercesine denk enerji ortaya çıkardı. Kahramanmaraş depremlerinin büyüklüğü, yıkıcılığıyla istisnai bir tabiat olayı olarak değerlendiriliyor. Hayatını kaybeden 35 bin 418 vatandaşımın her birine rahmet diliyorum. Kurtarılan 105 bin 505 yaralımıza şifalar niyaz ediyorum. İlk depremde hasar gören binaların bir kısmı ikinci depremde çöktü. 369 bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve işyeri Çevre Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi.

"250 BİN KAMU GÖREVLİMİZ ÇALIŞMALARDA YER ALIYOR"

Sıkıntılar ilk etapta arama kurtarma ve yardım çalışmalarında aksamalara sebep oldu. Yakın şehirlerden başlayarak, kamu imkanlarını hemen harekete geçirdik. Şartları sonuna kadar zorladık. Ulaşım ve enerjinin yanı sıra içme suyu ve kanalizasyon altyapıları için ilave sorunları beraberinde getirdi. Milletimizin şüphesi olmasın devletimiz bakanlıkları kurumlarıyla tüm imkanlarıyla Deprem bölgesine bir an önce ulaşmak için canla başla mücadele etmiştir. Milletimiz tüm fertleriyle kendiliğinden harekete geçmiştir. İlk saatlerin ve günlerin zorlukları aşıldıkça çalışmalar etkili hale gelmeye başladı. Türkiye'nin 71 vilayetinden gelenlerle 250 bin kamu görevlimiz çalışmalarda yer alıyor. Doğrudan arama kurtarmaya iştirak eden kadro sayısı 35 bini aştı. İş makinası sayısı 12 bin 335'e, uçak 76'ya gemi sayısı 26'ya ulaştı. 320 seyyar mutfak sıcak Yemek dağıtıyor. Sadece Kızılay'ın yemek dağıtımı 20 milyonu, ekmek adedi 22 milyonu buldu. Yardım çağrısına 100 ülkeden cevap aldık. 84'ü sahadaki çalışmalara katıldı. 4 ülkenin ekibi geri döndü. 5 ülke ekip göndereceklerini bildirdi. 61 ülkeden 444 uçuşla insani yardım ulaştırıldı. Türkiye'nin bu kara gününde yardımları ve taahhütleriyle yanımızda yer alan dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

"AMACIMIZ KONUT İHTİYACINI 1 YILDA TAMAMLAMAK"



Son vatandaşımızı da çıkartana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Arama kurtarma çalışmalarını bitirdikten sonra enkaz kaldırma işlemlerini hızlandıracağız. Oturulamaz her evi yeniden yapıp sahiplerine teslim edeceğiz. TOKİ bu depremden alnının akıyla çıkmış bir kurumumuzdur. Son afette yıkılan tüm binaların yüzde 98'inin 1990 öncesi inşa edilen olması, bina standardı konusunda kat ettiğimiz ilerlemeyi göstermekle işi sıkı tutmamızı hatırlatıyor. Kaybedecek tek bir dakika olmadığı bilinciyle hasar tespiti biten yerde inşaat çalışmalarına geçeceğiz. Mart başı 30 bin konut inşasına başlayabiliyoruz. Birkaç ay içerisinde fay hattı uzağında tüm hatların inşasına geçilmiş olacaktır. Çadır, konteyner yurtlarla otel odaları ve kamu misafirhaneleriyle tüm imkanlarla depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarına cevap vermeyi planlıyoruz. Amacımız konut ihtiyacını 1 yılda tamamlamaktır. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacak, çalışmaların sürmesini sağlayacağız. Bölgede yaşayan vatandaşlarımdan istirhamım şehirlerine, ilçelerine, işlerine ve hayatlarına sahip çıkmalarıdır. Yılgınlığa ve yorgunluğa katılmadan beraberce yarasını saracak kayıpları telafi edeceğiz.

"HİÇBİR MAZLUMU SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ"



İlk etapta oturulamaz hane başına 15 bin TL, taşınma ve 2-5 bin arası kira yardımı, hane başına 10 bin TL yardım yapacağımızı açıklamıştım. 100 bin nakdi yardımda bulunuyoruz. Hiçbir mazlumu sahipsiz bırakmayacağız. 50 milyar civarında bunları dayanışma paketi olarak depreme tahsis ettiler. Deprem çalışmalarında kullanılacaktır. Ülkemizin ihracatına 20 milyar dolarlık katkıda bulunan bölgenin yeniden ayağa kalmasını sağlamak için her katkıyı sağlayacağız. Mücbir sebep halinden, 638 bin mükellefimiz yararlanacaktır. AFAD'A ulaşan 8,3 milyar yardımları deprem bölgesi için kullanıyoruz. Kabine üyeleri ve kamu görevlileri olarak maaşlardan yapılan taahhütlerle AFAD'a 136 milyon 589 bin lira bağışta bulunma kararı aldık. Bakanlarımız ilk günden itibaren canla başla çalışıyor. 890 bini kamu yurtlarında, 50 bini otellerde, 1,6 milyon depremzedenin barınma ihtiyacını karşılamış durumdayız. Kendi imkanıyla 2 milyon 200 vatandaşımızın bölge dışına çıktığını değerlendiriyoruz. Katar'dan yola çıkan 10 bin konteyneri hizmete vereceğiz. Gayet güzel modern konteynerler Katar'da Dünya Kupası esnasında yapılmıştı. Sağ olsun Katar Emiri gönderiyor. İlk gemi yolda. Yolculuk asgari 7 saat sürüyor.

MEB bağlı tüm okullarda ikinci dönemde devam şartı aramayacaktır. Diğer illerde eğitim 20 Şubat'ta başlayacaktır. Deprem bölgesinde 95 okulun yıkık ve hasarlı olması 1 Mart itibarıyla isteyen öğrencilerimize Elazığ dahil 11 ilde başlama imkanı veriyor. Emniyet 73 bin, jandarmamız 65 bin, personeliyle hizmet veriyor. 10 bine yakın gönüllümüz destan yazıyor. MSB ve TSK Kara, Deniz, Havasıyla tüm unsurlarını yardımcı olmak güvenliği sağlamak üzere seferber etmiştir. 28 bin Mehmetçiğimize teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanlığımız 3 bin 759 personel ile ek sahra hastaneleriyle hizmet veriyor. 5 günde Hatay Havalimanı'nı tekrar devreye aldık. Deprem bölgesine gelen tüm madencilerimizin verdikleri mücadele hatıralarımızdan silinmeyecektir.

"TİCARET BAKANLIĞI, DEPREM FIRSATÇILARI İÇİN DENETİMLERİNİ ARTIRIYOR"

Siyaset burada çirkinleşti. Barajların patladığından bahsetmeye başladılar. Sosyal medyanın attığı iftiralarla bir olma zamanında Türkiye'de siyaset belli bölümüyle ana muhalefet çirkinleşti. Öbür taraftan, Borsa İstanbul'daki adımlarla alakalı SPK önünde gösteri yapıyorlar. Milletin paralarının yok edildiğinden bahsediyorlar. Gün beraber olma zamanıdır. Hayatın yalan. Senin mumun çoktan yandı yanmaya devam ediyor. Bu iftiralar milletim tarafından affedilmeyecektir. Afet bölgelerinde dolaşıyorum, dolaşacağım. Ticaret Bakanlığı, deprem fırsatçılarına göz açtırmamak için denetimleri artırıyor. Diyanet camiamızdan, madencilerimize kadar herkes gayret sarf ediyor. Tüm kuruluşlarımıza buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ender felaketlerden birini yaşarken, birliğe ihtiyacımızın olduğu dönemden geçiyoruz. Bozguncuların hezeyanlarına itibar etmeden felaketlerin izlerini silmek için çalışıyoruz. Sırf siyasi çıkar için saldıranları görmekten üzüntü duyuyorum. Her türlü çirkefliği sergileyenleri şimdilik biz de not ediyoruz. SPK önüne gidip siyaset yapanları, insanları devletlerine karşı tahrik edenleri asla unutmayacağız. Onların seviyesine de inmeyeceğiz. Acıları dindirme vaktidir. Enerjimizi sadece bunun için kullanıyoruz.