GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Çelik: Seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Çelik: Seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil” dedi.

14.02.2023 - 22:41 | | İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: Seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Canlarımızı kurtarmanın ve yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz. Seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil. Cenazelerimizi defnederken, yaralılarımıza sahip çıkarken böyle bir şeyi hiçbir şekilde konuşmayız. Bu tip konuşmaların da bizimle bir ilgisi yoktur” ifadelerini kullandı.

GÜNCEL HABERLER

AK Parti Sözcüsü Çelik: Seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil

AK Parti Sözcüsü Çelik: Seçim ya da başka bir şeyin konuşulması söz konusu bile değil

Yunan lise öğrencilerinden Türkiye’ye duygu dolu mesajlar: Geçmiş olsun komşular

Yunan lise öğrencilerinden Türkiye’ye duygu dolu mesajlar: Geçmiş olsun komşular

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedeler için atılacak yeni adımları açıkladı: Yakınlarını kaybedenler için 100 bin TL yardım

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedeler için atılacak yeni adımları açıkladı: Yakınlarını kaybedenler için 100 bin TL yardım