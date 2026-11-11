Rize'de feci kaza: Kamyonet dereye yuvarlandı; 3 kişi hayatını kaybetti
11.11.2026 - 23:03Güncellenme Tarihi:
Rize’nin Çayeli ilçesinde dereye yuvarlanan kamyonetteki İdris Kalyoncu (71), Abdurrahman Kalyoncu (60) ve Fikri Lurci (70), hayatını kaybetti.
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Kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldızeli köyünde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 ZT 653 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp çay bahçesinden taklalar atarak dereye yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde, ters dönen araçtaki İdris Kalyoncu, Abdurrahman Kalyoncu ve Fikri Lurci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler, bulunduğu yerden alınarak hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.