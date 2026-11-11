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İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı

11.11.2026 - 22:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİVAS (İHA)

İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza, Suşehri ilçesine bağlı Arpacı köyü yakınlarında meydana geldi. C.C. (60) yönetimindeki 58 AEU 770 plakalı işçi servisi ile S.D. (29) idaresindeki 34 MMJ 145 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüsü ile işçi servisinde bulunan N.S. (57), D.Y. (55), İ.Y. (54), M.M.U. (29), B.H. (28), A.S. (44), B.C. (43), C.T. (29), M.E.Y. (23), Y.P. (39), F.B. (28), Ö.P. (44), A.B. (30) ve hafif ticari araçta bulunan A.Ç. (31) yaralandı.

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Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan hafif ticari araç sürücüsü S.D. ile araçta bulunan A.Ç.’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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