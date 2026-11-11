İstinat duvarının yıkılma anları amatör kameraya yansıdı

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Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi üzerinde geçen 17 Ekim günü metruk binada yaşanan çökme sonrası 21 Ekim günü ikinci bir göçük yaşanmış, çöken evde ikamet eden iki kişiden biri hayatını kaybetmiş diğeri yaralanmıştı. İstinat duvarının tehlike oluşturması üzerine bölgedeki 14 bina 137 daire tahliye edilmiş, ekipler duvarın önüne taş ve kaya malzemelerle destekleyerek çalışmalarını sürdürmüştü.

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Ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdüğü sırada bugün saat 15.00 sıralarında istinat duvarının bir bölümü büyük bir gürültüyle koptu. O anlar amatör kameraya yansıdı. Duvarın göçmesiyle birlikte iki katlı boş binanın temeli ortaya çıktı. Binanın yıkılma tehlikesine karşılık ekipler önlemlerini arttırdı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk, AFAD İl Müdürü Ali Kartal, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba olay yerine gelerek son durum hakkında ekiplerden bilgi aldı.

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Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, uzmanların görüş ve tavsiyeleri doğrultusunda gerekli tahkimat çalışmalarının yapıldığına dikkat çekti. Ancak istinat duvarında çökme meydana geldiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Daha önce hafriyat ve inşaat çalışmaları kapsamında yapılan istinat duvarında da çökme meydana geldi. Şu anda bölgede yeniden bir zemin hareketliliği söz konusu. Zaten buradaki binalar tedbir amacıyla önceden tahliye edilmişti. Mevcut durumda yukarı bölgede makineyle çalışma yapılması çok mümkün görünmüyor. Çünkü bu durum yeni riskler oluşturabilir. Bu nedenle bir süre beklememiz gerekiyor. Arka tarafta gördüğünüz binaların bir kısmının yıkılması planlanıyor. Bölgede etkilenen 6-7 bina bulunuyor. Yıkım çalışmalarına başlayabilmek için zemindeki hareketliliğin durmasını bekliyoruz. Makineyle müdahale imkânı oluşursa gerekli çalışmalar bu şekilde gerçekleştirilecek. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

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Olay yerinin üst tarafında bulunan 2 blok 54 dairelik sitenin altında da toprak hareketliliği ve çatlaklar görüldüğüne dikkat çeken Vali Hacıbektaşoğlu, "AFAD Başkanlığı ve AFAD İl Müdürlüğümüz tarafından daha önce yapılan incelemelerde, üst bölgede herhangi bir kütle hareketi tespit edilmediği bildirilmişti. Geçmiş yıllara ilişkin veriler üzerinden yapılan değerlendirmelerde de bölgede kütle hareketi olmadığı ifade edilmişti. Ancak mevcut durumun değişip değişmediğini bilmiyoruz. Olayın yaşandığı gün AFAD ekipleri hızla bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve gerekli işaretlemeleri yaptı. Belediye ekiplerimizin değerlendirmelerine göre Gümüş Evler Sitesi'nin hemen altında yüzeysel çatlaklar bulunuyor. Ancak şu aşamada büyük çaplı bir kütle hareketi olduğunu değerlendirmiyoruz. Hareketlilik, ağırlıklı olarak iki merdivenin bulunduğu bölgede gözlemleniyor. Bunun dışında çevreye yayılan farklı bir hareketlilik tespit edilmiş değil" şeklinde konuştu.

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Yıkılma tehlikesi bulunan binanın Kadırga Apartmanı’na da zarar verme ihtimali sebebiyle söz konusu apartmanın tahliye edildiğinin altını çizen Hacıbektaşoğlu, "Vatandaşlarımızın şu anda misafirhane ve otellerde kaldıklarını biliyoruz. Elbette bu ortamların kendi evlerinin konforunu sağlamadığının farkındayız. Ancak mevcut şartlarda vatandaşlarımıza güvenle evlerinize dönebilirsiniz diyebileceğimiz bir noktada değiliz. Önceliğimiz, zemindeki kayma hareketliliğinin durmasını ve bölgenin yeniden stabil hâle gelmesini sağlamak. Belediyemiz ve ilgili ekiplerimizle birlikte bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zeminin güvenli hâle geldiğini tespit ettiğimizde, risk taşımayan binalarda yaşayan vatandaşlarımıza evlerine dönebileceklerini bildireceğiz. Bunun dışındaki bölgelerde ise gerekli inceleme ve takip çalışmalarımız devam edecek" ifadelerine yer verdi.