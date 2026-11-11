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İki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

11.11.2026 - 21:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ADIYAMAN (İHA)

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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Türmüz konutları yakınlarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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Kavgada kimin ateşlediği henüz belirlenemeyen silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği M.A. (39) ve A.A. (32) yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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