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GündemEmine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi
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Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi

11.11.2026 - 20:29Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi.

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COP31 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile zirveye gelen devlet ve hükümet başkanlarını tek tek karşıladı.

Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesine katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, karşılama sonrası liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi, sohbet etti.

Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesine katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, liderler ve eşleri ile diğer davetliler, açılış programı için Anadolu Salonu'na geçti.

Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesine katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi

Öte yandan, Emine Erdoğan, etkinlik alanında oyuncular Meryem Uzerli, Tuğba Büyüküstün, Ceyda Ateş, Ava Yaman, Kerem Bürsin, Barış Arduç, Bülent İnal, milli serbest dalışçı Şahika Ercümen ve eski manken Demet Şener ile de bir araya geldi.

Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesine katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi

Ünlü isimlerle sohbet eden Emine Erdoğan, etkinliğe katılımları için teşekkür etti.

Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesine katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi

Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesine katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi
Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesine katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi
Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesine katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi
Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesine katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi
Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesine katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi
Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesine katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi
Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesine katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi
Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesine katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi
Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesine katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi

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