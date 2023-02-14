Hatay’da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmalar genişletilirken, gözaltı ve tutuklamalar devam ediyor. Yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu tespit edilen 163 şüpheliden 8’i tutuklanırken, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerden 48’i gözaltındayken, 7’si hakkında yakalama kararı bulunuyor, 70’i hakkında da gözaltına alma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca sorumluluğu tespit edilen şüphelilerden 8’inin hayatını kaybettiği belirlendi, 12 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlardan biri dün İstanbul Ümraniye’de bir eve düzenlenen operasyonla yakalanan inşaat mühendisi Nazmi Tosun. Tosun’un Gaziantep Şehitkamil’de yıkılan Emre Apartmanı’nda şantiye şefi ve fenni mühendis olarak görev yaptığı öğrenildi. Hatay’da yıkılan Kule Apartmanı’nın müteahhidi Ömer Cihan da Antalya Manavgat’ta depremzedelerin kaldığı otelde yakalandı. Cihan’ın depremzedeymiş gibi ailesiyle birlikte otelde kaldığı ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirtildi. Manavgat Adliyesi’ne sevk edilen Cihan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cihan ifadesinde, yaptığı 35 binadan sadece Kule Apartmanı’nın depremde yıkıldığını öne sürdü.

Yine ‘Mukadderat’ dedi

Milliyet'te yer alan habere göre, Hatay Antakya’da yıkılan Erdoğan Apartmanı’nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu da Ankara’da kaldığı otelde yakalandı. Keçecioğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adıyaman’da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olan ve yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı’nda yakalanan Yavuz Karakuş ile eşi Sevilay Karakuş da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana’da 100’den fazla kişinin öldüğü Hasan Alpargün Apartmanı’nın müteahhidi Hasan Alpargün de depremin ardından kaçtığı KKTC’de yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen Alpargün, basın mensuplarının sorusu üzerine ihmali olmadığını, yaşananların “mukadderat” olduğunu yineledi. Alpargün, “Vicdan azabı çekiyor musunuz” sorusuna “Çok. Diğer binalarımda hasar yok. Adana’daki tüm binalar hasar gördü” cevabını verdi. Alpargün, çıkar.

TUREB’den otel için suç duyurusu

Adıyaman’da yıkılan ve rehberlerin de hayatını kaybettiği Isias Hotel hakkında Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) tarafından suç duyurusunda bulunuldu. TUREB Başkanı Hakan Eğinlioğlu, otelde KKTC’den gelen voleybolcu gençlerin de yaşamını kaybetmesi nedeniyle KKTC hükümetinin konuyla yakından ilgilendiğini, teknik analizler yaptırıldığını belirterek “Onlar da büyük olasılıkla dava edecek. Biz de kendi hukukçularımız aracılığıyla harekete geçip uzmanlar tarafından görüntü kayıtları ve tutanaklarla numuneler aldırdık ve iki gün önce suç duyurusunda bulunduk. KKTC de dava açtığında tüm kaybettiklerimiz ve yaralılarımız adına o davaya da müdahil olma kararı verdik. Ben bizzat gittim ve enkazı gördüm, un ufak dağılmış, kalitesiz olduğu insan gözüyle de ayırt edilebilecek düzeyde. Ancak dava sürecindeki raporda ne çıkar bilemiyoruz” diye konuştu.

Diyarbakır’da 32 kişi hakkında adli süreç

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır’da binaların kolonlarının kesildiği ve yapı değişikliği iddiasıyla 32 kişinin adli sürecinin devam ettiğini söyledi. Bozdağ “Diyarbakır’da 32 kişinin hakkında adli süreç başlatılmıştı. Bu süreç işlemektedir” dedi.