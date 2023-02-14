Fuat Oktay açıkladı: Bugün Kabine toplanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Sonuna kadar mücadeleyi götürme yolunda arama kurtarma ekiplerimiz olsun diğer sahada çalışan kardeşlerimiz olsun hepsi gayretkar. Arama kurtarma personelimizin sayısı 35 bin 600. Barınma konusunda çadır ve konteyner son derece yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Elimizdeki tüm çadırları iletmiş durumdayız. 10 ilimizde 257 noktada çadırkent kurulumu tamamlanmıştır. Konteyner kent olarak da 27 bin kent konteyner kent altyapısı tamamlanmıştır. 10 bini üzerinde şu anda elimizde konteynerimiz var. 4 bin 900 kurulu var olan konteynerimiz var.

Hasar tespit çalışmaları son derece önemli. Bir haftaya kadar da bunu tamamlamaya çalışıyoruz. Bakanımız da ifade ettiler zaten ay sonuna kadar bu çalışmalara da başlamak istiyoruz. 1 yıl içerisinde kalıcı konutları da yaparak tekrar afetzedelerimizi hayatlarını normalleştirmeye bir an önce çalışıyoruz.

6 binin üzerinde hasar tespit personeli çalışmakta. Bizim yapacağımız konu şu hasar tespit çalışmaları kalıcı konut için önemli, hasarlı binalardan uzak durulması için son derece önemli.

250 MARKET OLUŞTURULACAK

Ayni yardımlara rahat ulaşım için 250 market oluşturulacak. Bunların 100'ü çadırlarda, 150'si okullarda oluşturulacak.

Ulaşımla ilgili herhangi bir sorun yok. Tüm havalimanlarımız aktif halde. Enerjide doğal gaz ve elektrik konusunda sorunumuz yok. Kontrollü veriliyor. Yaralı hep birlikte sarmaya çalışıyoruz.

KABİNE TOPLANACAK

Bugün de kısmet olursa kabinemizi topluyor olacağız.

SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ

Göç dalgası ile alakalı sorun yoktur. 130 bini aşkın jandarma ve polis personeli, sahada ek olarak sayısız asker güvenliği sağlıyor. Sınırlarımız kontrol altındadır. Herhangi bir göç dalgasına izin vermemiz asla mümkün değildir. Bu tür dezenformasyonları yapanları sonuna kadar takip edeceğiz. Sonuna kadar gerekeni yapacağız.