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Depremzedelere yeni ödeme imkanı! Peşin ödeyene yüzde 74 indirim

04.11.2026 - 15:51Güncellenme Tarihi:
Depremzedelere yeni ödeme imkanı! Peşin ödeyene yüzde 74 indirim

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinin ardından hak sahibi olan ve kendilerine afet konutu ile iş yeri tahsis edilen vatandaşlar için borçlandırma ve ödeme işlemleri başlatıldı.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesinde yapımı tamamlanan kalıcı konut ve iş yerlerinde hak sahibi olan vatandaşlar için borçlandırma sürecinde yeni döneme girildi. 7269 sayılı Kanun kapsamında yürütülen süreçte; kura çekimi tamamlanarak kendilerine konut veya iş yeri tahsis edilen vatandaşlar, borçlandırma işlemlerini e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek.

Depremzedelere yeni ödeme imkanı Peşin ödeyene yüzde 74 indirim


18 yıl vade ve peşin ödemede dev indirim
Borçlandırma işlemlerini tamamlayan vatandaşlar için ödemeler ilk taksit tarihinden itibaren 18 yıl vadeli olarak uygulanacak. Borcunu peşin ödemek isteyen hak sahipleri için ise önemli bir indirim imkânı sunuluyor. Herhangi bir Ziraat Bankası şubesine başvuran vatandaşlar, afet konutlarında yüzde 74, iş yerlerinde ise yüzde 48 oranında peşin ödeme indiriminden yararlanabilecek.
Peşin ödeme indiriminden faydalanmak isteyen hak sahiplerinin borçlandırma ve ödeme işlemlerini en geç 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

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