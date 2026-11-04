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Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

04.11.2026 - 15:22Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca / Muhabir
Bengül Arıca / Muhabir

Meteoroloji'den Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa için son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. 5 Kasım Perşembe gecesine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

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1Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

2Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 4 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

3Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

Yağışların 5 Kasım Perşembe günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.

4Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekti.Yetkililer, söz konusu bölgelerde yaşayan vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

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