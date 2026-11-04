Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
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Kanser tedavisi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu için bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Zorlu’nun cenazesi, sabah saatlerinde Zorlu Holding Genel Merkezi önünde düzenlenen veda töreninin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne getirildi. Zorlu’nun eşi, çocukları, torunları, yeğenleri ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Arslan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören, iş insanları Abdülkadir Albayrak, Abdürrahim Albayrak, Hakan Ateş, Bekir Okan, Bülent Eczacıbaşı, Abdülkadir Konukoğlu ve Adnan Polat ve teknik direktör Şenol Güneş katıldı.
‘ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYAN YERLİ SANAYİCİLERİMİZDEN BİR TANESİYDİ’
Törende konuşan Vali Gül, “Hem sanayici olarak tanıyoruz, hem de birebirde tanıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ülkemizin önemli sanayicilerinden birisiydi. Özellikle TOGG'un yapılmasında Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘Baba yiğitler ortaya çıksın’ dediğinde ortaya çıkan, elini taşın altına koyan yerli sanayicilerimizden bir tanesiydi. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.
Zorlu, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanında toprağa verildi.