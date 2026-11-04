Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

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Törende konuşan Vali Gül, “Hem sanayici olarak tanıyoruz, hem de birebirde tanıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ülkemizin önemli sanayicilerinden birisiydi. Özellikle TOGG'un yapılmasında Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘Baba yiğitler ortaya çıksın’ dediğinde ortaya çıkan, elini taşın altına koyan yerli sanayicilerimizden bir tanesiydi. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.



Zorlu, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanında toprağa verildi.