Yemek için balık bekleyen kedinin talihsizliği

Balık sudan çıkar çıkmaz ortaya çıkan diğer kedi balığı kaparak hızla uzaklaştı. Balığı almak için peşinden koşan kedi ise çabasına rağmen rakibine yetişemedi. Meriç Nehri kıyısında yaşanan ve görenleri gülümseten o anlar kameralara yansıdı.