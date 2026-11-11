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Yemek için balık bekleyen kedinin talihsizliği

11.11.2026 - 23:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: EDİRNE (İHA)

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Edirne’de Meriç Nehri’nde balık tutan bir balıkçı, kıyıda bekleyen kedi için de oltasını attı. Dakikalarca balığın sudan çıkarılmasını bekleyen kedi, tam balığı alacağı sırada başka bir tekir kedinin sürpriziyle karşılaştı.

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Balık sudan çıkar çıkmaz ortaya çıkan diğer kedi balığı kaparak hızla uzaklaştı. Balığı almak için peşinden koşan kedi ise çabasına rağmen rakibine yetişemedi. Meriç Nehri kıyısında yaşanan ve görenleri gülümseten o anlar kameralara yansıdı.

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