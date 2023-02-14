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Hatay'daki arama-kurtarma çalışmalarına katılan madencilerden duygusal satırlar

Zonguldaklı maden işçilerinin Hatay'daki arama kurtarma çalışmaları sırasında kaldıkları okulun sınıflarındaki tahtalarına yazdıkları yazılar okuyanları adeta ağlattı.

14.02.2023 - 14:59 | | İHA
Hatay'daki arama-kurtarma çalışmalarına katılan madencilerden duygusal satırlar

Hatay'ın Hassa ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'na gelen TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü ekipleri sınıflarda konakladı. Sıraları birleştirerek uyuyan maden işçileri, ertesi gün hızla yeniden arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Maden işçileri konakladıkları sınıfların tamamının tahtalarına duygulandıran yazılar yazdı. Madenciler, dinlenmek için kaldıkları okulun sınıflarındaki tahtalarına yazdıkları yazılarla helallik istediler.

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Depremzedelerin kahramanı olan madencilerin yazı tahtasına bıraktıkları mesaj şu şekilde:

"Bizler Zonguldak madencileri. Sizler için buradaydık. Acınız acımızdır. Hayat paylaştıkça güzelleşiyor. Bizler sizin sınıflarınızı siz yokken sizin yokluğunuzu aratmadık. Şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz. Haberinizi alır almaz hiç bir dakika düşünmeden ailemizi geride bırakarak enkaz bölgesine ulaştık.

Hataydaki arama-kurtarma çalışmalarına katılan madencilerden duygusal satırlar

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Kiminizin annesini, babasını, dedesini enkaz altından aldık. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi. Hepinizi çok seviyoruz. Sizlerden bir isteğimiz var. Derslerinize iyi çalışıp aranızdan çok iyi mühendisler çıksın ki güzel sağlam binalar inşa edin. Edin ki başka analar babalar çocuklar ağlamasın. Yetim öksüz kalmasın. Sizlere güveniyoruz.

Öğretmeninize güvenin ve ona sıkıca sarılın. Not sevgili öğretmenim bizler sınıfları kullandık. İmkanlarımız nispetinde temiz bırakmaya çalıştık. Ne yazık ki su ve elektrik olmadığından biraz kirli bırakmış olabiliriz. Hakkınızı helal edin. TTK Üzülmez."

Hataydaki arama-kurtarma çalışmalarına katılan madencilerden duygusal satırlar

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"SİZLER YIKILAN BU ŞEHRİN MİMARI OLACAK"

Madenciler bir başka sınıfın tahtasına yazdıkları yazıda ise şöyle dedi:

"Öğrenci kardeşlerim. Bizler Zonguldak Üzülmez TTK madencileriyiz. Sizlerle burada aynı yıkımın tozunu soluduk. Siz yıkımın çocukları oldunuz artık belki her gülüşünüz gölgeli her sözünüz acılı olacak. Ama yürürken en emin yürüyen en doğru konuşan doğru iş yapan sizler olacaksınız. Unutmayın ki göçük altında kalanlar şehit sayılırlar. Sizler artık yıkılan bu şehrin mimarı olacak, herkesten çok okuyacak. Allah'a kul ve Resul'üne hayırlı bir ümmet olacaksınız. Olmalısınız ki bir daha böyle acı yaşamayalım."

Hataydaki arama-kurtarma çalışmalarına katılan madencilerden duygusal satırlar

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ÇORUMLU MADENCİ, KURTARMA ÇALIŞMALARINDA ENKAZDA BULDUĞU ALTINLARI POLİSE TESLİM ETTİ

Öte yandan Çorumlu madenci Ekrem Redif, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sırasında üç kişinin cansız bedenlerinin çıkarıldığı bir binanın enkazından 22 yarım altın, 1 çift altın küpe, 1 altın kolye ve cep telefonu buldu.

Ekrem Redif, ziynet eşyalarını Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Mahallesi’ndeki polis merkezine tutanak karşılığında teslim etti. Ekrem Redif, "Ben ve arkadaşlarım gönüllü olarak Kahramanmaraş’a geldik, Gökçe Apartmanı’nda bulduğumuz ziynet eşyalarını polise zimmet karşılığı teslim ettik. Bizler buraya maden çıkarmak için değil, ömür çıkarmak için geldik” dedi.

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