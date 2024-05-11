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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması

Anayasa görüşmeleri kapsamında partileri ziyaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu.

11.05.2024 - 14:08 |
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması

"Bu süreci kimsenin zehirlemesine müsaade edilmemeli. Bu süreç, parlamenterler arasında, siyasi iradeyle olacak bir şeydir." diyen Kurtulmuş, "Şimdiye kadar ziyaret ettiğim partiler, anayasa çalışmaları için kapıyı açık tutmuştur. Yöntemi bulunduktan sonra esas tartışma, konulara girildikçe ortaya çıkacaktır." dedi.

DÜNYADAKİ ÜNİVERSİTELERDE FİLİSTİN GÖSTERİLERİ

Çağrıda bulunuyoruz, dünya üniversitelerinde siyonist baskılar yüzünden işinden atılan tüm akademisyenlere Türkiye üniversitelerinin kapıları açıktır.

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