ÖSYM kapılarını açtı! Tüm sınav soruları 'kırmızı alan'da hazırlanıyor
Sınavlara yeni yaklaşımlar, soru hazırlama ve değerlendirme sürecinde yapay zekanın kullanımı, e-sınavlar... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, kapılarını CNN TÜRK'e açtı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, tüm sınavların sorularının hazırlandığı kırmızı alanda önemli bilgiler verdi.
CNN TÜRK Muhabiri Nisan Korkmaz ve Kameraman Mustafa Barış Tan'ın özel röportajı...
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
"KOZMİK ALAN"A GİRİŞLERE SIKI GÜVENLİK
- Yanlarına kalem dahi almaları yasak.
- X-Ray'den geçip el taramasıyla girilebiliyor.
ÖSYM SORULARI NASIL HAZIRLIYOR?
- Her soru 3 denetimden geçip şifreleniyor.
- Öğretmenler gizlilik sözleşmesi imzalıyor.
YKS SORULARINI KİMLER HAZIRLIYOR?
- Üniversite ve MEB öğretmenleri birlikte hazırlıyor.
YKS SORULARINA MÜFREDAT ETKİSİ
- Müfredattaki değişimleri sorulara yansıtacağız.
"DEVRİM NİTELİĞİNDE ÇALIŞMALARIMIZ VAR"
- Sınav sorularını yapay zeka hazırlıyor.
"E-SINAVLAR ARTIRILACAK"
- Dönemi dijitalleşen ÖSYM olarak adlandırıyoruz.
- Hedefim YKS'yi isteyenler için e-sınav yapmak.
YKS'DE "KAPALI DÖNEM MATBAASI" SÜRECİ
- Hazırlanan sorular defalarca tekrar çözülüyor.
- Ailelerinden ve her türlü iletişimden uzaklar.