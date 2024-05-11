GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından Anneler Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Emine Erdoğan, "Anneler Günü münasebetiyle kahraman annelerimizi Milletin Evinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum. Hikâyeleriyle annelik ruhunun ne kadar güçlü ve sınırsız olduğuna bir kez daha şahit olduk. Zulüm ve esaret altında, çocukları için direnen, cesaret timsali Filistinli annelerin feryadını ise bir an olsun unutmadık" mesajını paylaştı.

11.05.2024 - 10:07 |
Emine Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı

İşte Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Annelerin kalbinin evrensel bir ritmi vardır. Tüm acılar, sevinçler ve felaketler karşısında aynı duyguları paylaşırlar. Onların nezdinde gözyaşının, kahkahanın, doğumun ya da ölümün tercümana ihtiyacı yoktur. Anneler Günü münasebetiyle kahraman annelerimizi Milletin Evinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum. Hikâyeleriyle annelik ruhunun ne kadar güçlü ve sınırsız olduğuna bir kez daha şahit olduk. Zulüm ve esaret altında, çocukları için direnen, cesaret timsali Filistinli annelerin feryadını ise bir an olsun unutmadık. Savaşın acı yüzünü derinden hisseden tüm anneleri hürmetle anıyor, anne sevgisinin bütün kötülüklere üstün geldiği bir gelecek diliyorum.

GÜNCEL HABERLER

ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık silah desteği

ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık silah desteği
İstanbul'da milyonlarca liralık kuyumcu vurgunu! Lüks rezidansta yakalandılar

İstanbul'da milyonlarca liralık kuyumcu vurgunu! Lüks rezidansta yakalandılar
Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın acı günü

Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın acı günü