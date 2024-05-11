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Bakan Tunç açıkladı! Kadın hükümlülere 'Anneler Günü' jesti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 13-17 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan kadın hükümlü ve tutuklularla ilgili alınan kararı paylaştı.

11.05.2024 - 14:04 |
Bakan Tunç açıkladı! Kadın hükümlülere 'Anneler Günü' jesti

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 13-17 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, ''Anneler Günü'' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız.

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in "Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş" başlıklı 15’inci maddesi gereğince aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyor, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum." dedi.

 

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