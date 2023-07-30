İstanbul'daki Suriyeliler için yeni karar: Son tarih 24 Eylül!

Resmi rakamlara göre İstanbul’da kayıtlı göçmen sayısı 1 milyon 203 bin kişi. Bu sayıya geçici koruma statüsü altındaki Suriyeliler, okul ya da iş nedeniyle ikamet izni bulunan yabancılar da dahil.

Ancak İstanbul’daki göçmenlerin çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor. İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla 2 ay önce kaçaklarla ilgili başlatılan denetimlerde 16 bin 18 kişi hakkında işlem yapıldı. En fazla kaçak İstanbul’daydı. Bunlardan birçoğu geldikleri ülkelere gönderildi.

GEÇİÇİ KALMA İZNİ TANINDI

Denetimlerde birçok Suriyeli’nin başka illere kayıtlı oldukları halde İstanbul’da kaçak olarak kaldıkları da tespit edildi. İstanbul İl Göç İdaresi Başkanlığı megakentteki sayıyı azaltabilmek için Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere dönmelerini istedi. Bunun için de son gün olarak 24 Eylül 2023 tarihi belirlendi. Bu tarihe kadar ikamet izinleri İstanbul’da olmayan geçici koruma altındaki Suriyelilerin şehri terk etmeleri ya da İstanbul İl Göç İdaresi’ne başvurarak yol izni almaları gerektiği belirtildi. Ancak 6 Şubat’taki depremden etkilenen illerdeki Suriyelilere istisna olarak, ikinci bir duyuruya kadar İstanbul’da geçici olarak kalma izni tanındı.

KAYIT OLDUKLARI İLLERE GİDECEKLER

Bir yetkili, kararın neden hemen değil de iki aylık süreyi kapsadığını şöyle anlattı: “Geçici koruma statüsü altında olanlar kayıtlı oldukları ili terk edemezler. Ancak başka illerden İstanbul’a gelerek çalışan ya da ticaret yapan çok sayıda Suriyeli var. İki aylık süre işlerini ve orada kalacakları yerleri ayarlayabilmeleri için verildi. Geçici koruma statüsündeki Suriyeliler belirlenen tarihe kadar İstanbul’u terk etmezlerse kolluk güçleri tarafından kayıtlı oldukları illere götürülecekler.” Bu kararla amaçlanan hedef ise İstanbul’daki göçmen sayısını resmi rakamlardaki 1 milyon 203 bin kişiye indirmek.

KAÇAK GÖÇMEN MUAMELESİ GÖRECEKLER

Bu süre içinde ikamet etmeleri gereken illere dönmeyen Suriyeliler kolluk güçleri tarafından götürülecek ve devamında kaçak göçmen muamelesi görecek. Türkiye’de bulunan Suriyelilerin durumuyla ilgili işlemler Bakanlar Kurulu kararıyla yayınlanan Geçici Koruma Yönetmeliği ile düzenleniyor.

KISITLAMA KARARI VERİLİYOR

Yönetmeliğin 12’nci maddesine göre, mazeretsiz olarak bildirim yükümlülüğünü 3 kez ihlal edenlerin geçici koruma statüleri valilik tarafından iptal ediliyor. Geçici koruma statüsü sona erdiğinde kişinin ülkeyi terk etmesi isteniyor. Yönetmeliğin 35’inci maddesine göre ise yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyenler hakkında kısıtlama kararı verilebiliyor. Kısıtlama kararı eğitim ve acil sağlık hizmeti hariç diğer tüm hakları kapsıyor.

BAŞVURMAYA BAŞLADILAR

Göç İdaresi Başkanlığı, bir yerleşim yerinde yabancı sayısı yerli sayısının yüzde 20’sine ulaştığında o bölgeyi yeni yabancı kayıtlarına kapatıyor. İlk olarak 2019 yılında İstanbul'un tümü geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin kayıt işlemlerine kapatıldı. 2021 yılının ocak ayında İstanbul’un Fatih ve Esenyurt ilçeleri tüm yabancılar için yeni ikamet izni başvurularına kapandı. Yabancılar diğer ilçelerde ev tutup ikamet izni için başvurmaya başladılar. 2022 yılının ekim ayında nüfus yoğunluğunu bir kez daha değerlendiren Göç İdaresi Başkanlığı Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerini de yeni ikamet izni başvurularına kapatma kararı aldı. Halen Türkiye çapında 63 ildeki 1169 mahalle yeni yabancı kayıtlarına kapalı bulunuyor.