5 ilde sağanak sele yol açtı

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Ankara'mıza geçmiş olsun. Akşam saatlerinde Ankara'da yoğun bir yağış aldık. Bütün ekiplerimiz, sahadalar. Mevcut sorunlara müdahale ediliyor. En büyük temennimiz can kaybının olmamış olması. Yağışın en fazla olduğu yer Yenimahalle. Yenimahalle'de su baskını şeklinde ihbar geliyor. Bu akşam ilimizde meydana gelen yoğun yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimiz sahada ve görevleri başında. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. " dedi.