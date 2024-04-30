Kahreden haber! 2 asker şehit oldu

Çakırsöğüt Komando Tugayı'na ait askeri aracın Akçay Askeri Üs bölgesi giden yolda devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Yaralı askerler ambulansla Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in Antalya'nın Manavgat ilçesi Çakış mahallesindeki ailesine acı haber verildi. Şehit evine Türk bayrağı asılırken taziye çadırı kuruldu. Şehit Mustafa Şen'in cenazesinin yarın düzenlenecek askeri törenle Çakış Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yayınladığı taziye mesajında, "Şırnak'ta düzenlenen operasyon kapsamında J.Asb.Çvş. Mustafa Şen zırhlı aracın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya, bir diğer paylaşımında ise, "Şırnak'ta düzenlenen operasyon kapsamında J.Uzm.Çvş. Ensar Enes Ertaş zırhlı aracın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Makamı âli olsun." ifadelerine yer verdi.