Meteoroloji son dakika duyurdu: Hazır olun, kırkikindi yağışları başlıyor! İstanbul dahil onlarca ilde alarm seviyesine geçildi
Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Tüm Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Kuvvetli yağış İstanbul dahil onlarca kentte alarm seviyesine geçilmesine yol açtı. Sel, dolu ve yıldırım tehlikesine dikkat çekildi. Kuvvetli rüzgarında fırtınaya dönmesi bekleniyor. En riskli saatler açıklandı. İşte son dakika il il hava durumu tahminleri...
• 30 Nisan 2024 - 11:10 • Son Güncelleme:
• 30 Nisan 2024 - 11:10 • Son Güncelleme: