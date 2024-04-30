Meteoroloji son dakika duyurdu: Hazır olun, kırkikindi yağışları başlıyor! İstanbul dahil onlarca ilde alarm seviyesine geçildi

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



ANKARA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ESKİŞEHİR °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yerel kuvvetli olması bekleniyor.



YOZGAT °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yerel kuvvetli olması bekleniyor.