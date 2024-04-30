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Gündem Meteoroloji son dakika duyurdu: Hazır olun, kırkikindi yağışları başlıyor! İstanbul dahil onlarca ilde alarm seviyesine geçildi
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Meteoroloji son dakika duyurdu: Hazır olun, kırkikindi yağışları başlıyor! İstanbul dahil onlarca ilde alarm seviyesine geçildi

Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Tüm Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Kuvvetli yağış İstanbul dahil onlarca kentte alarm seviyesine geçilmesine yol açtı. Sel, dolu ve yıldırım tehlikesine dikkat çekildi. Kuvvetli rüzgarında fırtınaya dönmesi bekleniyor.  En riskli saatler açıklandı. İşte son dakika il il hava durumu tahminleri...

• 30 Nisan 2024 - 11:10 • Son Güncelleme:
• 30 Nisan 2024 - 11:10 • Son Güncelleme:
1 Meteoroloji son dakika duyurdu: Hazır olun, kırkikindi yağışları başlıyor İstanbul dahil onlarca ilde alarm seviyesine geçildi

Meteoroloji ve valilik tarafından yapılan uyarıların ardından kuvvetli yağış ve dolu etkisini arttırdı. Meteoroloji son dakika duyurdu! Harita güncelledi, bu hafta için uyarılar peş peşe geldi. Birçok ilde dün gece itibari ile sağanak ve soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Bugün de İstanbul dahil birçok ilde sağanak ve soğuk hava etkili olacak. 6 kent için sarı alarm verildi. işte tüm yurdu bekleyen hava durumu detayları…

2 Meteoroloji son dakika duyurdu: Hazır olun, kırkikindi yağışları başlıyor İstanbul dahil onlarca ilde alarm seviyesine geçildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Balıkesir merkez hariç), İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Isparta, Çorum, Bingöl, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu (Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve Yozgat), Doğu Akdeniz’in iç kesimleri (Adana’nın kuzeyi, Mersin’in iç kesimleri, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri) ile Kastamonu çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı beklenmektedir.

3 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; İç Anadolu (Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve Yozgat), Doğu Akdeniz’in iç kesimleri (Adana’nın kuzeyi, Mersin’in iç kesimleri, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri) ile Kastamonu çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4 KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40 -60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 TOZ TAŞINIMI UYARISI:

TOZ TAŞINIMI UYARISI:

Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli(Balıkesir merkez hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7 EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 15°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 15°C, 28°C Parçalı bulutlu

UŞAK 11°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’in iç kesimleri (Adana’nın kuzeyi, Mersin’in iç kesimleri, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı beklenmektedir.

ADANA °C, 30°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 29°C Parçalı yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 28°C Parçalı yer yer çok bulutlu

9 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve Yozgat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yerel kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yerel kuvvetli olması bekleniyor.

10 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum çevrelerinin öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Van, Ağrı ve Iğdır haric) öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 22°C Parçalı bulutlu

13 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.

DİYARBAKIR °C, 28°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 26°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 27°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 29°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Meteoroloji son dakika duyurdu: Hazır olun, kırkikindi yağışları başlıyor İstanbul dahil onlarca ilde alarm seviyesine geçildi

Nisan ayını geride bırakırken yurdun bir bölümünde yağışlı ve serin hava etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tahmin raporunu güncellerken 14 il için de sarı kodlu uyarıda bulundu. Alarm verilen iller Adana, Ankara, Antalya, Çankırı, Mersin, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale oldu.

15 KIRK İKİNDİ YAĞIŞLARI GELİYOR

KIRK İKİNDİ YAĞIŞLARI GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumu tahminini paylaştı. Şen, 'Kırk ikindi yağışı geliyor' diyerek şu ifadeleri kullandı:

16 Meteoroloji son dakika duyurdu: Hazır olun, kırkikindi yağışları başlıyor İstanbul dahil onlarca ilde alarm seviyesine geçildi

İç Anadolu'da Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı ve Yozgat Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde öğleden sonra kuvvetlenen kararsızlık kuvvetli yağışlara neden oluyor. 'Kırkikindi' yağışları diye adlandırılır.

17 Doğu Akdeniz, ile Güneydoğu Anadoluda yer yer toz taşınımı var.

Doğu Akdeniz, ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı var.

Bugün Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kuzeyli rüzgarlar üşütüyor. Sıcaklıklar ortalamanın altında. 2-3 gün daha bu şekilde. Güney ve Ege de ise ortalamanın üzerinde sıcak. İstanbul bugün yağmurlu 17 C. Ankara öğle saatlerinde yer yer kuvvetli yağmurlu 24 C İzmir 26 Ankara 28 C

18 Meteoroloji son dakika duyurdu: Hazır olun, kırkikindi yağışları başlıyor İstanbul dahil onlarca ilde alarm seviyesine geçildi