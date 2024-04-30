AK Parti MYK toplantısı! Ömer Çelik'ten yeni anayasa açıklaması

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

Çalışma Bakanı'mız bir konferansla emek paydaşları ile bir araya geldi. Akşam da sayın cumhurbaşkanımız ile bir araya gelecekler. Emeğin mücadelelerini vererek katkıda bulunanları anıyoruz. Uluslararası adalet divanı kararlarına rağmen Netanyahu soykırım politikalarını durduramıyor.

Halklar dünya tarihinde görülmemiş biçimde Filistin davasından yana tavır koyuyor. Aydınlar, siyasetçiler, kanaat önderleri tepkilerini ifade ediyor. Son dönemlerdeki protestolar karşısında gündeme gelen eylemlerde buna verilen tepkiler Gazze meselesindeki insani duruşu bastırmaya dönüktür. İnsanların ortaya koyduğu haklı duruşu ters kelepçe ile karşıladığını görüyoruz. ABD'deki görüntüler vicdana vurulan ters kelepçedir. Üniversitelerde Müslümanlar namaz kılarken onları Hristiyan öğrenciler korumaya çalışıyor. Yahudi düşünürler soykırımcı politikaya güçlü tepki veriyor. Soykırıma karşı duranlar hafızalardan silinmeyecek

Söz konusu ne İsrail ne Yahudi hakları ne de başka konu. Söz konusu Siyonizm olduğunda insan hakları askıya alınıyor. Siyonizm karşısında insanlığın birikimi olan basın ve ifade hürriyeti işlevsiz hale getiriliyor. Bunun Yahudi hakları ile birli ilgili olmadığı halde siyonizm medeniyetin tüm birikimlerini askıya alan tutum ortaya çıkarıyor. Yeşiller Partisi başkan adayı gözaltına alınıyor. Bu tablo gösteriyor ki zihinleri işgal etmeye çalışıyor. Siyonizm bir düşünme biçimi, saldırganlıktır. Netanyahu'nun temsil ettiği soykırım zihniyetine karşı ayakta durmaya çalışıyor. Bu eylemler devam ederken polis şiddetinin sürmesi ibretlik görüntüye neden oluyor. İnsanlık vicdanı bunu yenecektir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ile siyonizm, işgal zihniyeti burayı da işgal edememiştir.

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İnsanlık eninde sonunda soykırım zihniyetini yenecektir. Her konuşanın, her düşünürün de kendi sınavıdır. Bugün mesele Filistin İsrail arasındaki mesele olmaktan çıkmıştır. Meseleyi dil savaşına çevirmeye çalışanları çabası boşa çıkmıştır. Bugün mesele insanlık onurunu savunanlarla soykırımı savunanlar arasında geçen mücadeledir.

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Gazze'ye sahip çıkmaya devam edeceğiz. İran İsrail gerilimi olduğu dönemde Cumhurbaşkanı'mızın Irak ziyareti olumlu oldu. Pozitif yöndeki bu gelişmeler son derece memnuniyet verici. Başlıklar çok kapsayıcıydı. Tek seferde en çok anlaşma yapılan ziyaretlerin başında gelmekte. Kalkınma yolu projesinin hayata geçmesini istemeyen, kaos isteyen pek çok odak var. Türkiye barıştan yana tutumunu sürdürerek projeye destek vermektedir. Önemli konulardan biri terörle mücadele. PKK'yı yasaklı örgütler listesine almaları olumlu ama doğrudan terör örgütü listelerine almalarını bekliyoruz. Bir terör örgütü hangi muameleyi görmesi gerekiyorsa o muameleyi görmeli, Bu müdahaleler Irak'ın siyasi egemenliğine karşı değil. Buna mecbur olduğumuz için yapıyoruz. Keşke terör örgütünü temizleseler de biz de bunlara karşılık vermek zorunda kalmasak. Kardeş Irak'ın egemenlik haklarını korunması anlamına gelmektedir aynı zamanda.

Almanya Cumhurbaşkanı ziyareti önemli olmuştur. Ekonomi konuları, terörizm konuları kapsamlı şekilde ele alındı. Almanya ile yeni diplomatik kanallar açma konusunda dünyaya örnek olabilecek, bölge barışına katkı sağlayacak önemli işlere imza atabiliriz.

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Gündemimiz ne olursa olsun Azerbaycan ile ilgili konuları yakından takip ediyoruz. Heyetler 8. kez bir araya geldiler. Sembolik de olsa sınıra sınır taşı yerleştirildi. Bölge barışına katkı sağlama, Azerbaycan'a dönük saldırılardan vazgeçilmesini olumlu karşılıyoruz.

Bazı DEM parti yöneticileri İstiklal Marşı'na bayrağımıza, Atatürk'e, Cumhurbaşkanı'mıza saygısızlık yapıyorlar. Gösterilmesi gereken saygı hem siyasetin gereği hem ilkelerin gereğidir. Kimse yetkiyi gayrimeşru girişimler için kullanamaz. Bu sebeple bu saygısızlıklar meşru alanda aldığınız yetkiyi gayrimeşru alanda kullanmaktır. Bu değerlerimize saygılı olmaya davet ediyoruz. Bütün yetkiler aynı anayasal düzen içinde faaliyet gösteriyor. Gereken tedbirleri alıp kamuoyuna düzgün mesaj vermeleri gerekir. Birileri terörü meşrulaştırmaya kalktılar. Siyasal katılma yolları tamamen açıktır. Seçimlerde bir tablo ortaya çıkmıştır. Tüm siyasi partiler meşru söylemlerle propagandasını yürütmüştür. Bunu kültürel hesaplaşmaya dönük alt yazılım devam ediyor.

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Anayasa çalışmalarına olumlu yaklaşıyoruz. Hazine Bakanımız ve ekibine desteğimiz tamdır.

Kendi takdirleridir. Gönül ister ki kategorik yaklaşımlar yerine kuvvetler ayrılığı, sivil siyasetin üstünlüğü gibi tekliflerini duyabilsek. Bilek güreşi gibi bunu sunmaktan vazgeçmeli Milletimiz kararını vermiştir. Vatandaşa verilen hak geri alınmaz.

Atama bekleyen öğretmen adayı arkadaşlarımıza sevgilerimizi iletiyorum. Takvim çalışıyorlar, açıklanır. Kendileri gündemimizde.