Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmesi AK Parti'de yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde Perşembe Saat 16.00'da görüşecek.

TBMM'DE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonu sonrası, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Özel'in görüşme talebiyle ilgili sorular üzerine Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." açıklamasını yapmıştı.