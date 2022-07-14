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İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak! İstanbul Valiliği açıkladı

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

14.07.2022 - 16:34 |
İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak! İstanbul Valiliği açıkladı

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Saraçhane'de düzenlenecek anma programı dolayısıyla kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın 13.00 itibarıyla program bitimine kadar kapanacak yollar şöyle:"Macar Kardeşler Caddesi (İBB Önünden Çift Taraflı Kapanacak). İtfaiye Caddesi. Büyük Karaman Caddesi. Kavalalı Sokak Macar Kardeşler Caddesi istikameti. Dolap Caddesi Horhor Caddesi kesişimi kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi istikametine Horhor Caddesi kapatılacak. Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi kesişimi kavşaktan Saraçhane istikametine kapatılacak."

Kapatılacak yollara alternatif olarak Atatürk Bulvarı, Akdeniz Caddesi, Balat Sahil Yolu ve Vatan Caddesi kullanılabilecek.

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