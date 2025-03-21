İstanbul'da terör ve yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı iddialar! Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

İMAMOĞLU'NUN İFADESİ TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemi tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

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Operasyonda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemi tamamlandı.

İmamoğlu, ayrıca terör soruşturması kapsamında ifade verecek.

İMAMOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

CNN Türk muhabiri Sinan Ağca'nın aktardığına göre yolsuzluk soruşturmasında 121 sayfalık ifade oluştu.

İmamoğlu soruların bir çoğuna "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddediyorum" diye cevap verdi.

MASAK raporuyla ilgili sorulara ise MASAK raporu eline ulaşmadığını, inceleme yapamadığını bu nedenle cevap vermeyeceğini söyledi.

İmamoğlu'na bazı ihaleler de soruldu. "18.01.2024 tarihinde Eyüp Subaşı, Fatih Keleş, Murat Ongun, Murat Kapki ve Necati Özkan ile baz kayıtlarınızın bulunduğu anlaşılmıştır. Bunun sebebi nedir?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

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"Belediye başkanı olduğum için hizmet sebebiyle İstanbul'da sürekli hareket halindeyim. Bu sebeple farklı ilçelerde farklı saatlerde bulunabilirim. Soruyu anlamlandıramıyorum."

"06.10.2023'te Fatih Keleş, Murat Ongun ve Murat Kapki baz kayıtlarınızın bulunduğu anlaşılmıştır. Bunun sebebi nedir?" diye de soruldu. İmamoğlu bu soruya da aynı cevabı verdi. İmamoğlu "Belediye başkanı olduğum için çeşitli ilçelerde olabiliyorum. Bu soruyu anlamlandıramıyorum" dedi.

İmamoğlu, "Yukarıdaki irtibat kayıtlarının konusu nedir? Hangi iş ve işlem sebebiyle görüşmeler gerçekleşmiştir? Ve her şahıs bazından ayrı ayrı açıklayın" sorusuna ise "Yukarıda ismi geçen şahıslar ya çalışma arkadaşlarım ya tanıdıklarım ya da danışmanım olan kişilerdir. Muhtelif zaman dilimlerinde yapmış olduğum bu görüşmeler gayet normaldir. Hiçbirinde içerik olan suçun konusu oluşmamaktadır" diye cevap verdi.

Kişisel verilerle ilgili soruya da cevap veren İmamoğlu "İstanbul Senin Uygulaması 16 milyon İstanbullunun dağınık hizmet alanıyla ilgili uygulamalarının tamamının birleştiği bir uygulamadır. Uluslararası alanda çok beğeni kazandı. Yanlış bilmiyorsam 6 milyon kişi tarafından indirildi. Bu konudaki teknik bilgiler kuşkusuz tarafımca bilinemez. Belediye Başkanlığına yazı yazılmış olsaydı ilgili birimlerden kolayca yanıt alınabilirdi" dedi.

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İmamoğlu İnşaat'a ait arsanın bir reklam firmasına satıldıktan sonra arsaya İmamoğlu İnşaat'a ait bir projenin yapılmasındaki amaç da soruldu. İmamoğlu "Soruya dayanak MASAK raporu tarafıma ibraz edilmediği için tüm ayrıntılara sahip değilim. Ancak sorudaki çelişki dahi bu soruşturmada güdülen amacın gerekçeye ulaşmaktan çok karalamaya ve suç üretmeye yönelik olduğunu apaçık ortaya koymaktadır" dedi.

İMAMOĞLU'NUN İFADESİ BAŞLADI

'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 90 şüpheli gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun emniyette ifade işlemi başladı

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DHA Genel Müdür Yardımcısı Tamer Oskay soruşturmalarla ilgili şu detayları paylaştı:

Soruşturmanın başlama tarihi olarak 18 Ekim 2024 gösteriliyor. Yani CHP'de para sayma kuleleri ve CHP il başkanlığı binasının satın alınma süreci ile ilgili soruşturma kapsamında ifadeler alındı. Yine aynı iki kişinin ifadesi onların tanık beyanları üzerine bu soruşturma başlatıldı. 8 açık 4 gizli tanığın ifadeleri var. MASAK tarafından bazı tespitlerde bulunulmak üzere çalışma başlatıldı ve ardından soruşturmada teknik ve fiziki takip başladı.

Uğur Güngör ve Hasan Hüseyin Şenyurt isimlerini biz daha önce para sayma kuleleri soruşturmasında duymuştuk. Bu kişilerin tekrar ifadesi üzerine iddia edilen örgütün, rüşvet almak, ihaleye fesat karıştırmak, suçtan elde edilen gelirleri aklamak, yine bu gelirleri suç örgütü çıkarları doğrultusunda kullanmak gibi bazı suçları tespit edildi.

Burada önemli bir detay var. İddialara göre Ekrem İmamoğlu'nun direktiflerine göre hareket edildiği yine adliyedeki soruşturma evraklarına yansıdı. Ekrem İmamoğlu da suç örgütü lideri olmala suçlanıyor.

Bu suç örgütü nasıl işliyor? Önce suçtan bir gelir elde edildiği tespit ediliyor daha sonra bunların legalleştirildiği, bunların örgüt lehine kullanıldığı ve başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere suç ögütü lideri ve üyelerinin sebepsiz zenginleştiği iddia ediliyor.

Geçmişe yönelik de tespitler var. 2021 yılında başlatılan bir soruşturma daha vardı. Bunlar da inceleniyor ve soruşturma derinleştiriliyor. Şimdi burada CHP örgütünün şekillendirilmesi gibi çok önemli bir undur var. İddialara göre bu elde edilen suç geliri paraları ile milletvekili adayları, belediye başkanı adayları gibi adaylar belirlenip kongre üzerinden gibi CHP'nin şekillendirildiği iddia ediliyor.

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'İMAMOĞLU'NDAN DOĞRUDAN TALİMAT ALDIĞI İDDİASI VAR'

Soruşturmanın 2 numaralı ismi olarak Medya AŞ. Genel Müdürü Murat Ongun'un olduğunu görüyoruz. Onun ardından İBB'ye bağlı Spor Genel Müdürü Fatih Keleş'in, İBB iştirakler başkanı Ertan Yıldız, İmamoğlu İnşaat genel müdürü Tunvay Yılmaz ve son olarak da Beylikdüzü belediye başkanı Mehmet Murat Çalık'ın organizasyonun tepsinde yer aldığı iddia ediliyor. Bu isimlerin İmamoğlu'ndan doğrudan talimat aldığı iddiası dava dosyasında yer alıyor.

'ADRESE TESLİM İHALE'

İhale almak istiyorsunuz ancak sizin firmanızda olabilecek bir madde ekleniyor o ihaleye. Dolayısı ile diğer firmalar o ihaleden eleniyor. Adrese teslim dediğimiz ihalede sonuçta siz kazanıyorsunuz.

Bu ihalelerden yüklü miktarda komisyon alındığı ve örgüt şeması altında dağıtıldığı tespit ediliyor.

Daha enteresan bir tespit var burada da bazı ihalelerin kağıt üzerinde gerçekleştiği ancak saha da gerçekleşmediği. Örnek olarak; bir bana için ihaleye yapıldığı ancak o binanın hiç yapılmadığı, belediye kasasından para verildiği tespit ediliyor.

İBB’den ihale almış firmaların zamanı geldiğinde hak ediş dediğimiz paraları alma kısmında komisyon istendiği komisyon verildikten sonra hak edişlerin ödendiği tespitlerde yer alıyor.

Yine imara aykırı alanlara rüşvet karşılığında iskan verildiği toplanan paraların örgüte menfaat olarak yansıtıldığı tespit ediliyor.

Daha önceden para sayma görüntüleri soruşturması vardı. Bunda da yine önemli bir tespit var o da şu; CHP ile binasının satın alınırken İstanbul’daki 3 belediyenin kasasından il binasının satın alınması için para verildiği yine tespitlere yansıyor. Beylikdüzü Belediyesi tarafından 6 milyon lira, Beşiktaş Belediyesi tarafından 3 milyon lira, Şişli Belediyesi tarafından 800 bin lira verildiği tespit ediliyor.

KİŞİSEL VERİ İLE SEÇMEN YÖNLENDİRİLDİ

Evet böyle bir şey var. Mustafa Nihat Sütlaş isimli bir kişi var. Bu kişi Reklam İstanbul diye bir firma kuruyor. Bu firmada SGK'lı görünen bazı personeller var. İlginçtir o kişiler üzerine de başka firmalar var. Bu firmalar üzerinden bir suç geliri elde ediliyor. Bu paralarla seçmenin yönlendirildiği iddia ediliyor. İddiaya göre Murat Ongun tarafından yapay zeka tabanlı bir yazılım hazırlatılıyor. Bu yazılım üzerinden kişisel veriler hukuka aykırı bir şekilde işleniyor ve biriktiriliyor.

'KİŞİSEL VERİLERİN SATILDIĞI TESPİT EDİLİYOR'

İstanbul senin adlı bir uygulama var. Bu uygulamanın yüzbinlerce üyesi var. Bu uygulamadaki kişilerin reklam ve pazarlama karşılığında satıldığı tespit ediliyor. Elde edilen bilgilerle İstanbullu vatandaşların tercihlerinin yönlendirilmeye çalışıldığı iddiaları dosyada yer alıyor.

'UĞUR GÜNGÖR BENDEN RÜŞVET İSTEDİ DİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ'

Gazeteci Zeki Gümüş’ün konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Aslında bu balya balya paraların oluşması kamuoyuna yansıması normal bir şey değil. Neden normal bir şey değil? Çünkü bir ihale yapıyorsunuz. İhalenin bütün bileşenlerinin resmi olarak kayda geçmesi lazım. Sonuçta bunun balya balya paraları toplayıp aktarma şeklinde olmaması lazım. 18 Ekim 2024’te başlamış ama isimlere baktığımız zaman bu insanların ilişkilerinin Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu zamandan geldiğini görüyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi Uğur Güngör. Uğur Güngör bir site ile ilgili bir rüşvet olayı söz konusu idi. Uğur Güngör benden rüşvet istedi diye cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yani kendisini de ihbar ederek bir suç duyurusunda bulundu. Takip 2024 yılında oluyor ama ilişkiler daha öncesine dayanıyor. Onun dışındaki ilişkilere baktığımızda Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, oradaki geçen isimleri de göz önünde bulundurduğumuz zaman girift ilişkilerin içerisinde tanık beyanları olarak biz bunu görebiliyoruz. Sis bulutu dağılıyor ve her şey gün yüzüne çıkmaya başladı.