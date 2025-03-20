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Murat Ongun'un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı

20.03.2025 - 22:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

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İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir polis memurunun kapıyı açan Ongun'a gözaltı ve arama kararını gösterdiği anlar yer alıyor. Öte yandan Murat Ongun'un evinde yapılan aramada yüklü miktarda nakit para, kurşun ve av tüfekleri ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 87 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kapıyı açan Ongun'a bir polis memurunun gözaltı ve arama kararını gösterdiği anlar yer alıyor.

Evde yapılan aramada ele geçirilen yüklü miktarda döviz, TL, av tüfekleri ve kurşunlar dikkat çekti.

 

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