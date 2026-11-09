Bir ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Şalpazarı İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada "Öğrencilerin can güvenliği ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak Şalpazarı’nda 9 Kasım 2026 Pazartesi günü taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.