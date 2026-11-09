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Kar ve tipi nedeniyle yolda kaldılar, ekipler yardımlarına yetişti

09.11.2026 - 00:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kar ve tipi nedeniyle yolda kaldılar, ekipler yardımlarına yetişti

Ağrı-Erzurum karayolunda yoğun kar yağışı, tipi, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım aksarken, yolda bekleyen vatandaşlara Türk Kızılay Ağrı Şubesi ekipleri tarafından kumanya dağıtıldı.

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Kentte etkisini artıran olumsuz hava koşulları karayolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Eleşkirt ilçesinin Sarıca ve Aydıntepe mevkilerinde araç geçişleri durdurulurken, yol üzerinde beklemek zorunda kalan vatandaşlar için yardım çalışması başlatıldı.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi ekipleri, bölgede bekleyen sürücülere ve yolculara kumanya dağıtarak yiyecek ikramında bulundu. Çalışmalara bölgede görev yapan AFAD ekipleri de destek verdi.

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