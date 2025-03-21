İBB'ye yolsuzluk ve terör soruşturması: Ertan Yıldız gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında İBB meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız yakalandı. Gözaltı sayısı 90'a yükseldi.

CNN TÜRK muhabiri Sinan Ağca canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"19 şüphelinin arandığını söylemiştik. Polis ekipleri çalışmalarına devam etti, 1 şüpheliyi daha yakaladı. Telefonunu eşinin çantasına sakladıktan sonra ortadan kaybolan bir isim vardı; Ertan Yıldız. Bakırköy'de bulunan bir AVM'den 5 milyon Euro rüşvet istediği iddiası vardı.

Bu iddia üzerine rüşvetin verilmemesi noktasında AVM yönetimini tehdit ettiği söylemlerinin olduğu iddiaları vardı. Bunun üzerine AVM'ye 197 milyon liralık bir ceza kesilmişti. Yaşanan sürecin baş aktörlerinden biriydi, Ertan Yıldız da yakalanmış oldu. Böylelikle gözaltı sayısı 88'e çıktı."

AVM'DEN TEHDİTLE RÜŞVET İSTENDİ' İDDİASI

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, dün canlı yayında şu bilgileri aktarmıştı:

"Çok dikkat çekici bir yer, bu lüks alışveriş merkezi Capacity AVM... Burada müşteki olanlar da AVM sahipleri. Belediye gücü ile rüşvetin nasıl alınabildiğini izah eden, dosya içindeki önemli bir soruşturma bu. AVM sahipleri mağdur hükmünde şu an.

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İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız... Bu kişi kim, cep telefonunu eşinin çantasına bırakarak emniyet takibinden kaçan adam. Öyle bir plan yaratmışlar.

Dün gözaltına alınan Süleyman Atik bu AVM sahiplerine gidiyor ve diyor ki "15 yıldır burada yeterince para kazandınız artık biraz da bize vereceksiniz. 5 milyon Euro verin, aksi halde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin karar alır size ceza yazarız diyor. Daha sonra encümen kararı aldırıp AVM'ye 197 milyon TL ceza kesiliyor. Yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurmuşlar."