İstanbul'da terör ve yolsuzluk operasyonu! İBB soruşturmasında dosyanın detayları ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında, “yolsuzluk” ve “terör” suçlamalarıyla yürütülen iki ayrı soruşturmada, gözaltına alınan 87 kişinin emniyetteki ifade alma işlemleri sürüyor. Şüpheli sayısının fazla olması nedeniyle ifade alma işlemlerinde çok sayıda polis görevlendirildi. İmamoğlu ve şüphelilere, dosyadaki yedi ayrı suçlamayla ilgili savunmaları soruluyor.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre; soruşturmaların, “CHP’de para sayma görüntüleri” dosyasının tanığı iş insanı Hasan Şentürk’ün, savcılığa verdiği ses kaydıyla başladığı belirtildi. Ses kaydından yola çıkan soruşturma ekiplerinin incelemesi sonucunda, İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerin “suç örgütü yöneticisi/üyesi olmak, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlarını işledikleri iddia edildi. Soruşturma dosyasına göre yedi suçlamaya konu olan iddialar şöyle:

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560 milyar TL iddiası

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■ SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİ/ÜYESİ OLMAK: Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü lideri; Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız’ın ise örgüt yöneticisi olduğu iddia ediliyor. Diğer 95 şüphelinin ise örgüt üyesi olduğu öne sürülüyor. İddialara göre İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında olan kişileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra büyükşehir birimleri ve iştiraklerinin başına getirdi. Şüpheliler suç örgütünün devamını sağlamak için, kendi alt yapılanmalarını oluşturdu. Bu yolla haksız kazanç elde ettikleri, paraları suç örgütünün faaliyetleri doğrultusunca kullandıkları, örgüt kasası olarak kullanılan iş adamlarına aktardııkları iddia edilen kişilerin böylece 560 milyar liralık bir haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK: İddiaya göre; yurtdışına kaçmak isterken evindeki 40 milyon TL ile yakalandığı ve iş yerinde yapılan aramalarda 1,3 milyon dolar ele geçirildiği belirtilen iş insanı Ali Nuhoğlu, gerçek değeri 50 milyon dolar olan üç villayı 15 milyon TL’ye İmamoğlu’na devretti. İmamoğlu’nun mal beyanında bu vilları gizlediği öne sürülüyor.

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Nuhoğlu ve İSTCON şirketleri hesaplarına İSKİ’ye ait banka hesaplarından 2020-2024 yıllarında toplam yaklaşık 215 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştirildiği iddia edildi.

İddiaya göre Nuhoğlu’nun Güllüce Tarım, İBB iştirak şirketleri ve KİPTAŞ ile para alışverişleri, naylon faturalar, 500 milyon TL’nin üzerinde şahsi para transferleri tespit edildi. Nuhoğlu’nun bankadaki nakit 2 milyon dolarının, şirketinde şoför olarak çalışan Mehmet Gufran Gülseren tarafından vekaletle çekildiği de tespit edildi. İddiaya göre İBB kayıtlarında 2021 yılında yaşanan pandemi döneminde bin 388 konser düzenlendiği gösterilerek, belediyenin kasasında milyonlarca lira para çekildi.

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İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA: Nuhoğlu’nun yanında çalışan 22 yaşındaki Furkan Remzi Ceylan üzerine gözüken İSTCON isimli firmayla İBB iştiraki KİPTAŞ’tan 2.1 milyar TL’lik ihale aldığı öne sürüldü. İmamoğlu’nun basın danışmanı ve Medya A.Ş.’nin Genel Müdürü Ongun’a yakınlığıyla bilinen Emrah Bağdatlı’nın, kendisine bağlı firmalar aracılığıyla 2022-2024 yılları arasında İBB iştirak şirketleri Medya A.Ş., KİPTAŞ ve Kültür A.Ş. üzerinden 60’tan fazla ihale aldığı iddia edildi.

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Bağdatlı’ya yakınlığıyla bilinen 35 SGK çalışanı üzerine kurulan reklam firmalarına Medya A.Ş.’den ihaleler verildiği ve yine bu şirketlerle aynı adrese kayıtlı birçok şirkete fiyat tekliflerinde bulunulduğu öne sürüldü.

KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRME: İstanbul’da yaşayan vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı bir şekilde temin edilerek örgütün devamlılığı için kullanıldığı iddia edildi.

İRTİKAP: Karsal Örme şirketinin sahibi Hüseyin Köksal ile şoförü Servet Aydın’ın anlatımlarının bulunduğu ses kaydı ve ifadelerinde, 2019 yılında İBB şirketi Kültür A.Ş.’den alınan paraların CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat tarafından tahsis edilen çakarlı milletvekili aracıyla altı ay boyunca İmamoğlu’nun sahibi olduğu ve dün el konan İmamoğlu İnşaat’ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’a taşındığı belirtildi. İmamoğlu’nun el konan şirketinin hesaplarına yüklü miktarlarda para aktarıldığı öne sürüldü.

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Tanık ifadelerine göre, İmamoğlu’nun yakın arkadaşı olan Serdal Taşkın, İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı iken bir şirket kurup bir dönem boyunca Beylikdüzü Belediyesi’nden yaklaşık 42 milyonluk ihale aldı. İmamoğlu İBB Başkanı olduğunda Taşkın’ı Kültür A.Ş. Genel Müdürü olarak atadı.

‘KENT UZLAŞISI’NDAN SUÇLANIYORLAR

TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM:

İddiaya göre İmamoğlu ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile yardımcısı Ebru Özdemir, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, PKK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Spectrum House isimli derneğin sahibi DEM Parti Milletvekili Adayı Azad Barış arasında kurulan yapıyla, örgüte maddi yardım aktarıldı. Bu yardımlar Spectrum House çalışanı olan ve 2018 yılından beri terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarımında bulunup firari olarak aranan H.A. üzerinden gerçekleştirildi. Bir başka iddiaya göre; İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları ve sempatizanları işe alındı. İmamoğlu’nun diğer şüphelilerle birlikte “kent uzlaşısı” faaliyetine bilerek katıldığı, PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işlediği öne sürüldü.

CAPACİTY AVM’YE CEZA

RÜŞVET: İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ile Süleyman Atik’in, Bakırköy’de bulunan Capacity AVM’nin sahiplerine baskı yaparak 5 milyon Euro rüşvet istedikleri öne sürüldü. İddiaya göre Tehdide rağmen AVM sahipleri rüşvet teklifini reddetti. Bunun üzerine İBB yönetimi AVM’ye “depreme dayanıksız” olduğu gerekçesiyle 197 milyon TL ceza kesti. AVM sahipleri ise, dava açarak bağımsız kurumlardan depreme dayanıklılık teknik raporu alıp mahkemeye sunarak cezayı ortadan kaldırdı.

Ertan Yıldız’ın, emniyet takibinden kurtulmak için telefonunu eşinin çantasına bırakarak izini kaybettirmeye ve teknik ve fiziki takipleri yanıltmaya çalıştığı iddia edildi.

İBB’den iddialara yanıt

İBB’nin internet sitesinden soruşturmalardaki iddialara ilişkin bir açıklama yapıldı. “24 saat içinde iki büyük hukuksuzluğa maruz kalan İmamoğlu ve İBB çalışanlarına yönelik iddialara yanıt verildiği” ifade edilden açıklama özetle şöyle:

■ İmamoğlu’nun haksız kazançla elde ettiği paralarla satın aldığı villada gözaltına alındığı iddiası: Ailesiyle birlikte, mülkiyeti İBB’ye ait olan Sarıyer’deki başkanlık konutunda yaşıyordu. Daha önce bir vakfa tahsis edilen bu taşınmaz, İmamoğlu tarafından İBB’ye kazandırılmış ve başkanlık konutu olarak düzenlenmiştir.

SAYIŞTAY DENETİMİ

■ Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden usulsüz ihaleler yapıldığı iddiası: Her iki İBB iştirak şirketi de defalarca Sayıştay denetiminden geçmiştir. Herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiştir. Açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve sözleşmeler defalarca denetlenmiştir. Müfettişler tarafından yapılan incelemelerde de olumsuz bulguya rastlanmamıştır.

■ Terör örgütüne yardım iddiası: İBB hakkında daha önce de “700 terörist var” iddiası öne sürülmüş ancak bu kapsamda sadece 41 kişi yargılanmış ve tamamı beraat etmiştir. İBB’de işe alımlar, büyük bir titizlikle yürütülmekte olup, adaylardan güvenlik soruşturması da talep edilmektedir. Valilik onayı olmadan hiçbir personel işe alınmamaktadır.

■ Belediye encümeninden zorla karar çıkartarak bazı iş insanlarına şantaj yapıldığı iddiası: Encümen kararları, İBB Meclisi’nin denetimine tâbidir. Bu konuda bugüne kadar muhalefet partileri tarafından herhangi bir itiraz ya da iddia ortaya atılmamıştır.

YURT DIŞINDAN DÖNÜYOR

■ Medya A.Ş. yöneticisi E.G.’nin yurt dışına kaçtığı iddiası: Yıllık izin formunu doldurarak, annesiyle birlikte yurt dışına tatile gitmiştir. Operasyon haberinin ardından ülkeye dönme kararı almıştır ve ifade vermeye hazırdır.

■ Kişisel veriler hukuka aykırı şekilde toplandı ve şantaj için kullanıldı iddiası: İlgili, adli makamların talep ettiği durumlar haricinde, hiçbir veri paylaşılmamıştır.

■ İPA’da paralel yapı iddiası: İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) yaşam maliyeti araştırmaları İTO’nun açıkladığı verilerle örtüşmekte olup İstanbul özelinde yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

ÜÇ YILDA 117 TAŞINMAZ

MASAK raporunda yüzde 60 hissesi Ekrem İmamoğlu’na, yüzde 40 hissesi babası Hasan İmamoğlu’na ait olan ve soruşturma kapsamında el konulan İmamoğlu İnşaat’ın 8 Aralık 2020-11 Aralık 2023 tarihleri arasında 19 dükkan, 19 mesken, 63 konut, sekiz ofis, altı büro, iki arsa olmak üzere 117 adet taşınmaz aldığı belirtildi. Bu taşınmazlar ve para artışlarının kaynağının belirsiz olduğu belirtildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve iş insanı Muhittin Palazoğlu’nun mal varlıklarına MASAK raporları uyarınca, savcılığın talebi üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından el konuldu. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün damadının ağabeyi olan Palazoğlu’nun üç yılda İBB’den çok sayıda ihale aldığı belirtildi.

‘MİLLETÇE BU KÖTÜLÜĞÜN KARŞISINDA OLMALIYIZ’

Gözaltında olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Ortağı olduğu şirkete el konulmasına tepki gösteren İmamoğlu özetle şunları kaydetti: “Bu işin içinde olan herkes kirlidir. Ben milletime söylemiştim ve uyarmıştım. Diplomama el koyan bu akıl, sizin malınıza, namusunuza, mülkünüze çöker ve her türlü gasbı, tecavüzü yapar. Milletçe bu kötülüğün karşısında olmalıyız. Milletime çağrımdır. Millet büyüktür. Bir çağrım da yargı mensuplarına. Yüce Türk yargısının namuslu, ahlaklı, milletine hizmet aşkı yaşayan on binlerce savcısına, hakimine haykırıyorum. Siz ayağa kalkmalı ve bu Türk yargısını perişan eden, bizi bütün dünyaya rezil eden, itibarımızı yerle bir eden bir avuç meslektaşınıza tedbir almalısınız. Yüce Türk yargısına güveniyorum. Sessiz kalamazsınız, kalmamalısınız. Son olarak AK Parti’de görev yapan ve iktidar ittifakı olan tüm siyasilere sesleniyorum. Bu olaylar partilerimizi, siyasi ideallerimizi aşmıştır. Artık süreç sizin aileleriniz başta olmak üzere milletimizi ilgilendirmektedir. Sesimizi çıkarmak günü gelmiştir.”

SES KAYDI DİNLETİLDİ

Dün sabah İstanbul’daki metro istasyonlarında İmamoğlu’nun, ”Milletin hakkını millete vereceğiz. Namus ve şeref sözü veriyorum ki ben bu savaşı kazanacağım. Hodri meydan!” ifadelerini kullandığı ses kaydı dinletildi.