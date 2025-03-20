MASAK raporuna yansıyan çarpıcı iddia: İmamoğlu İnşaat 3 yılda 117 taşınmaz almış

Türkiye'nin gündemine damga vuran İBB'ye terör ve yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Dün akşam MASAK raporları gereğince, İmamoğlu İnşaat'a Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koydu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İmamoğlu İnşaat'a el konulma kararı ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "19/03/2025 tarihinde soruşturma kapsamında temin edilen MASAK raporları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu İMAMOĞLU İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’ne Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur" denildi.

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3 YILDA 117 TAŞINMAZ

Rapora yansıyan tespitlerde yüzde 60 hissesi Ekrem İmamoğlu'na, yüzde 40 hissesi de babası Hasan İmamoğlu'na ait olan İmamoğlu İnşaat'ın 8 Aralık 2020-11 Aralık 2023 tarihleri arasında 19 dükkan, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro, 2 arsa olmak üzere 117 adet taşınmaz aldığı belirtildi. 3 yılda edinilen bu taşınmazlar ve para artışlarının kaynağının belirsiz olduğu belirtildi.

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VARANK PAYLAŞTI: ADETA TURP BAHÇESİ

MASAK raporunu paylaşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, 'Adeta turp bahçesi' ifadelerini kullandı.